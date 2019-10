Mineral del Monte.- Con la alegría del huapango y el misticismo de la conexión con el otro mundo a través de los pétalos de cempasúchil y las ofrendas, fue realizado el 15 Festival del Día de Muertos Sanctoarte en el Instituto de Artes (IA), de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), donde se evocó el xiuhte, es decir, el inicio y fin de la vida.

Desde la tarde de ayer, por las calles de Mineral del Monte la procesión de la tuna del IA y la de El Destape de los Disfrazados invitaron a los habitantes de ese pueblo mágico, visitantes y a la comunidad universitaria, a formar parte de ese festival que rinde homenaje al Día de Muertos como una celebración a la vida que al ser finita, debe ser apreciada.

Un cuentacuentos y la danza del Xiuhte, en la fachada del Instituto de Artes, abrieron la puerta hacia el interior del recinto que se convirtió en una magna ofrenda a los muertos, ya sean familiares o seres queridos por el pueblo como lo es José José. Las veladoras encendidas alumbraron los altares, como símbolo de luz para mostrar el camino a los fieles difuntos.

Distintas danzas y presentaciones artísticas fueron presentadas a lo largo del instituto, acompañando las instalaciones de ofrendas además de representaciones como la del carnaval tepehua o el panteón El Descanso de los Ilustres. Los visitantes pudieron apreciar instalaciones artísticas como “Manojo de lumbre” y “El umbral”, mientras podía escucharse el tradicional tema de “La llorona”.

Ya que México es el único país donde sus habitantes ven a la muerte con humor e incluso se burlan de ella, durante el festival no faltó la alegría de los versos intrépidos acompañados del violín, las guitarras y el zapateado de los bailadores. El cuarteto huasteco Ensamble Real y el trío Cantar Huasteco, de la UAEH, revivieron uno de los elementos que acompaña la tradición del Día de Muertos: la música de huapango. Se escucharon canciones como “El querreque”, “El cascabel”, “La azucena bella”, “Cielito lindo” y desde luego, “La muerte”, que en sus versos corea:

“Cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando,

no quiero que estén llorando, cuando se me llegue el día.

Yo quiero que haya alegría, cuando me estén sepultando

y mucho agradecería que toquen algún huapango.”

En los jardines del IA fue presentada la exposición Entre el fuego y la palabra, que consta de diversas imágenes fotográficas de docentes y alumnos del taller de fotografía. Los cuadros presentan una situación de “ver-no-ver”, donde el ver permite acceder a los significados velados, en este caso la idea del fuego y la muerte como inicio y fin son las lógicas de la concepción artística con sus características que permiten el acceso a dinámicas personales discursivas.

Igualmente, en los muros del instituto fue montada la exposición pictórica Mars abscanditus, montada por estudiantes de la clase de pintura uno, la cual evoca la mortalidad del ser humano. Ese tema ha sido inspiración para la pintura, sobre todo en Holanda a través de las vanitas en el siglo XVI.

Dicho género se dedica a la representación de lo efímero, pero también de lo vacío por medio del uso de símbolos como velas a medio consumir, humo, burbujas y flores marchitas. En las pinturas se aprecian diferentes cráneos, símbolo de la finitud del tiempo vital, el carácter efímero de las cosas humanas, la queja sobre la fugacidad de la vida.

No faltaron las artesanías en la venta de souvenirs, así como la vendimia de antojitos mexicanos para completar la experiencia de ese festival que se realiza cada año y en el que participan los estudiantes de las diferentes licenciaturas del Instituto de Artes, poniendo en práctica sus conocimientos adquiridos.















