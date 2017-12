Celebrará The Cure aniversario con documental

Tim Pope confirmó que para los 40 años de carrera realizará un filme con material inédito de la banda

Hace apenas unos días se anunció la noticia de que The Cure celebrará su 40 aniversario de carrera con un concierto en Londres, y ahora, uno de los colaboradores de toda la vida de la agrupación, Tim Pope, confirmó que hará un documental en honor a la banda.

Según el director, el documental contará con filmaciones de conciertos, entrevistas y tomas del día a día de Robert Smith que nunca antes han sido vistas.

“El 2018 me verá colaborando con Robert en un documental cronológico sobre la historia de The Cure desde 1970 al día presente. Robert en persona relatará la historia, es uno de los eventos que la banda está preparando para su celebración de 40 aniversario, declaró Tim Pope en su cuenta de Twitter.

Tim es famoso por los 37 videos musicales que le ha dirigido a The Cure desde 1982, entre sus trabajos más reconocidos se encuentran los promocionales para “Just like heaven”, “Friday im in love”, “Close to me” y “Wrong number”.

Esta semana The Cure también anunció a través de sus redes sociales que otorgará un concierto en Hyde Park de Londres, Inglaterra, para celebrar sus 40 años. Para esta presentación Robert Smith contará con la participación de grupos como Interpol, Slowdive, Ride, The Twilight Sad y Editors.

La banda ha vendido un aproximado de 27 millones de discos desde su fundación. Son considerados por muchos críticos como los padres de estilos como el post-punk y la música gótica gracias a su sencillo “A forest” de 1979 y del shoegaze por su disco Pornography (1982).

