Entre 70 y 80 por ciento de los municipios de la entidad no cuenta con planes de desarrollo urbano, factor que propicia su crecimiento improvisado e incluso la falta de recursos para obra, debido a que no disponen de un proyecto adecuado.

Así lo indicó en entrevista el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la entidad Rubén Pérez Ángeles, quien manifestó que ante el hecho, el organismo está dispuesto a colaborar con las alcaldías en la elaboración de planes de desarrollo, reglamentos de construcción, atlas de riesgos y planeación ecológica, por mencionar algunos.

“Hay muchos instrumentos que hacen falta y son necesarios para que se crezca de manera armónica”, explicó.

El colegio, puntualizó, está preocupado por echar a andar estrategias que favorezcan el desarrollo urbano, con el fin de que los recursos disponibles para infraestructura sean aplicados de manera correcta.

“Hay municipios que no cuentan con ningún instrumento normativo, lo tienen de manera parcial e incompleta y eso hace que cualquier infraestructura que se desarrolle se aplique de manera menos adecuada, se construye donde no se debe de construir, se planea donde no se debe de planear y se caen en situaciones que hacen que los recursos no se apliquen de manera adecuada”, expuso.

El dirigente mencionó lo anterior tras firmar el convenio de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

