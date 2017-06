Chávez se disculpa con gobernadores de BC y Sinaloa por decirles incompetentes

Rafael Chávez, hermano de Chávez fue asesinado a balazos el domingo por la noche en Culiacán.

Ante medios de comunicación el ex campeón de boxeo, Julio César Chávez González ofreció una disculpa pública a los gobiernos de Baja California y Sinaloa, y a sus gobernadores Kiko Vega y Quirino Ordaz Coppel respectivamente, por decir que eran unos incompetentes y que no estaban haciendo nada por la seguridad.

En el sepelio, dijo que ha sido amenazado de secuestro y fue advertido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“El FBI me han advertido que me quieren secuestrar en Tijuana a mi y a mi hija, les dije a las autoridades y no han hecho nada”, confesó Chávez, quien actualmente trabaja como analista para las cadenas ESPN y TV Azteca.

Contó que la información que le compartió el FBI se la transmitió al Gobernador de Baja California, Francisco Vega y a las autoridades de Tijuana pero hasta el momento no han hecho nada.

“Creo que están esperando a que me pase algo para actuar, pero ya para qué”, expresó Chávez, quien aseguró que el FBI tiene identificado al posible secuestrador, pero no quiso dar su nombre para no alertarlo. Lamentó que los niveles de violencia en México hayan ido en aumento en los últimos años “parece que no hay gobierno, cada vez más van en aumento los secuestros, asesinatos y levantamientos de personas”.

Sobre el asesinato de su hermano, Julio César, de 54 años, dijo que no quedará impune y buscará por su cuenta a los asesinos de su hermano, quien atendía una clínica de rehabilitación para 250 personas con problemas de alcoholismo y drogadicción.

