La falta de un proceso abierto para elegir a los concejos municipales está cobrando la factura, al menos en el municipio de Singuilucan. Ayer un centenar de personas se manifestó frente a la sede del ayuntamiento para exigir la renuncia de tres de los integrantes del concejo municipal. Aunque después anunciaron que hoy acudirán al Congreso a proponer su propio concejo municipal. Los inconformes argumentaron que los nuevos funcionarios fueron impuestos y señalaron, por ejemplo, a Mari Cruz Aguilar Flores, quien es esposa del exalcalde Mario Hugo Olvera Morales. El incidente no es menor y muestra que el proceso de designación de concejos no tuvo el aseo debido. No fue transparente, ni abierto a la sociedad y las consecuencias hoy están a la vista. Es conocido que si una autoridad es percibida como impuesta, entonces comienzan a removerse los cimientos que la sostienen. Esperemos que el caso que involucra la paz pública de Singuilucan sea resuelto con humildad e imaginación. Imponer con el amago de que fue electo por el Congreso es reproducir el agravio. Ya veremos. De filón. En donde tampoco fluyen los trámites es al seno del Instituto Estatal Electoral (IEE), donde 25 candidaturas de la coalición Morena-PT-PESH-PVEM seguían sin ser avaladas hasta la madrugada de hoy, de modo que estaban impedidos de iniciar sus campañas. El embrollo además se extiende al Partido del Trabajo, que ayer denunció intromisión del instituto en la inscripción de sus candidatos.

