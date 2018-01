Año nuevo, vida nueva… o al menos eso intentamos. Y es que en cada celebración por los nuevos 365 días que se avecinan nunca falta el grandioso propósito de cuidar la línea, hacer ejercicio y volvernos fit. Como en este honorable rotativo queremos verte bien, contento y sano, aquí unas breves sugerencias que te ayudarán a seguir este proceso.

No te quedes parado. ¿A cuántos de tus familiares, amigos, colegas, compañeros laborales y demás has escuchado alardear sobre hacer ejercicio a inicios de año? Te aseguro que los dedos de las manos y pies no son suficientes para la cuenta. ¿Cuántos de ellos lo cumplen a cabalidad? Probablemente hasta te sobren dedos. Primera regla para volverte fit: habla poco, trata de hacer mucho. Y con mucho me refiero a algo significativo para ti. No importa si inicias caminando, corres solo 100 metros, apenas levantas una mancuerna de medio kilo o tu cuerpo se llena de sudor con una lagartija. Eso es más de lo que hacías el año pasado, y créeme, harás más si no te quedas varado como los demás.

Invierte en tenis. En serio, adquiere un calzado que sea propio para la actividad que realizas, ya sea futbol, gimnasio, crossfit, running o lo que te mueva. Tu cuerpo te lo agradecerá como no tienes idea, ya que previenes lesiones (aunque no lo creas) al tiempo que le brindas a tu cuerpo un soporte para rendir mejor. Sí, los zapatos deportivos no son baratos pero hay tiendas que manejan buenos modelos a precio moderado, como es el caso de los outlets o algunas franquicias como Pirma. Y recuerda cambiarlos cada que la suela este muy desgastada. Ah, y esto también aplica para equipo en actividades que no requieren tenis como la natación y yoga.

Alimentación. Los mexicanos somos de buen comer pero eso no significa que no podamos hacerlo de manera inteligente y sana. Todo se trata de saber racionar: si eres de los que gusta cenar 10 tacos los viernes bájale a ocho y tras un mes a cinco. Incluye más porciones de fruta en tus tentempiés en vez de alimentos procesados como galletas o pastelitos. Evita poco a poco azúcares de refrescos, jugos y otras bebidas. Comprende que la comida no necesita estar frita para ser deliciosa y que no toda la grasa es mala, como ocurre con el aguacate. ¿Ves? Son cuestiones prácticas y sencillas, por lo que no hay pretexto para alimentarte mejor.

Consiéntete. ¿Cumpliste un mes en el gimnasio? Celébralo. Date gustos. Cómprate esa playera que tanto deseas. Devora esas alitas que se te antojaron. Realiza ese viaje a la playa que tanto pospusiste o descansa todo el fin de semana, qué sé yo… pero recuerda que existe un compromiso: volver al ejercicio. Ya iniciaste, no te eches para atrás cuando has logrado tanto, cuando puedes lograr más. Si en 30 días hiciste lo que muchos no hacen en toda su vida, imagínate cuando sean 60, 90 o 365. Hazlo por ti.

Forma tu manada. ¿Sabes qué es lo más cool del ejercicio? Que se contagia. Y lo que empieza con una persona se convierte, poco a poco, en una comunidad. Ya sea que una amiga te acompañe a las sesiones de zumba, que choques los puños con el fortachón del gimnasio, que corras en grupo durante un sábado por la mañana en el bosque, que te saludes con el instructor, que aconsejes a los que recién empiezan, que pidas sugerencias a los veteranos de la actividad física o que un compa se anime a ir contigo para “ver cómo está la cosa”, vas formando una comunidad. Y eso, querido lector o lectora, es inspirador. Nada como eso (y los resultados, claro) para seguir motivado.

Pues bien, ojalá que esté año cumplan los propósitos que se plantearon mientras devoraban las uvas, comían lentejas, salían de casa con maletas y veían qué color de calzones era el bueno. Recuerden que estos no se cumplen por arte de magia, todo es obra del trabajo y el esfuerzo. Feliz inicio de año y que los Reyes Magos ya me traigan la pista Xcalectric que me deben de hace 20 años y una pesa rusa para mejorar mis swings.

