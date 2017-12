Cobertura de vacuna antiinfluenza en 63%

Pachuca.-

La directora de políticas y estrategias de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) Concepción Carmona indicó en entrevista que el avance de vacunación de influenza es de 63 por ciento; además, especificó que ambos decesos por la enfermedad fueron de personas que no estaban vacunadas.

Ante la temporada de frío, la SSH recomendó extremar precauciones para evitar cualquier enfermedad respiratoria a causa de las bajas temperaturas; asimismo, aseguró que es indispensable que los grupos de riesgo se vacunen ya que es la forma en que el cuerpo le hace frente a la enfermedad.

Explicó sobre los mitos de las vacunas respecto a que el biológico contiene el virus muerto de la influenza, lo que origina en el cuerpo una simulación de la enfermedad, ya que no es el virus vivo, “es una manera de preparar a las defensas del cuerpo”, mencionó durante la entrevista la especialista.

Agregó que cualquier padecimiento que no sea atendido de manera oportuna puede agravarse en enfermedades como neumonía o bronconeumonía, por lo que es necesario seguir las medidas preventivas recomendadas por la SSH, como aplicar una adecuada técnica de lavado de manos, consumir frutas y verduras de temporada, ricas en vitamina C, no automedicarse y aplicar vacuna antiinfluenza a grupos de riesgo.

Una vacuna es una preparación biológica que proporciona inmunidad adquirida activa ante una determinada enfermedad, contiene típicamente un agente que se asemeja a un microorganismo causante de la enfermedad y a menudo se hace a partir de formas debilitadas o muertas del microbio, sus toxinas o una de sus proteínas de superficie.

Sobre la reciente muerte confirmada en la semana 51, explicó que corresponde a una mujer de 76 años que no estaba vacunada y tenía como factor de riesgo diabetes en su historial clínico, lo que agravó su condición.

La otra mujer fallecida a causa de esa enfermedad tenía 46 años y aunque no es parte de la población de riesgo, retrasó su atención para recibir el medicamento.

Uno de los grupos que requiere más atención es el de adultos mayores, que está por debajo de la expectativa en cobertura de vacunas, así lo dio a conocer la entrevistada.

