Cofepris, sin avalar tratamientos con células madre

Pachuca.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha autorizado ningún protocolo clínico que sustente tratamiento o terapia basados en células madre, por lo que exhortó a la comunidad médica a no emplear esos procedimientos asociados a la cura de la enfermedad o síntomas provocados por el coronavirus (Covid-19).

Tras las reacciones generadas por el anuncio del gobernador Omar Fayad Meneses sobre la recuperación de 26 pacientes graves por Covid-19 al participar en terapia de innovación biotecnológica, la dependencia de salubridad federal emitió a través de su portal web www.gob.mx/cofepris un “aviso a la población” sobre el uso de células madre.

La Cofepris indicó que, en el entorno de la pandemia provocada por el Covid-19, internacionalmente han surgido diversas terapias fraudulentas basadas en la aplicación de células madre, sin el respaldo de resultados avalados por estudios clínicos desarrollados, bajo rigor científico.

Advirtió que no ha autorizado ningún protocolo clínico que sustente tratamiento o terapia basados en esas células, por lo que “esta comisión federal exhorta a la comunidad médica a que no se emplee este o cualquier otro tratamiento o terapia que se asocie a la cura de la enfermedad o síntomas provocada por el Covid-19, que no cuente con los estudios clínicos concluyentes sobre los efectos positivos en la reducción o eliminación de la enfermedad o sus síntomas”.

El 27 de julio, Fayad Meneses informó a través de un video que tras la recuperación de 26 pacientes graves por el coronavirus, el gobierno del estado en colaboración con Japón concluyó los estudios clínicos de células madre mesenquimales y exosomas como tratamiento del padecimiento, por lo que buscará la aprobación de dicho procedimiento.

Además, comentó, pretenden la autorización para la implementación y funcionamiento de un centro de procesamiento de células madre, llamado Prometheus.

