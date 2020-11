Colaborarán CDHEH y Congreso estatal para aterrizar Ley Olimpia en Hidalgo

Pachuca.- En el marco de la aprobación en el Senado de la Ley Olimpia, la CDHEH urgió a que esta sea aterrizada en Hidalgo, no solo en el tema de violencia sexual, sino también en el hostigamiento y el aprovechamiento del contenido íntimo digital.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 87 votos a favor. En Hidalgo, la ley está en la mesa de análisis para atender las observaciones y proteger a las mujeres que son vulneradas en su intimidad.

Tanto el Congreso de Hidalgo como la Comisión Estatal de Derechos Humanos señalaron que trabajarán en conjunto para puntualizar la perspectiva de derechos humanos y adecuar, en lo necesario, esta propuesta para las mujeres hidalguenses.

Además, colectivos y activistas feministas celebraron la aprobación; no obstante, algunas señalaron la necesidad de que además se trabaje en la prevención del delito, la garantía de no repetición y la reparación del daño, ya que son aspectos que no están considerados en la legislación.

