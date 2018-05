Colapsa Foideh centro histórico

Pachuca.-

Ayer por la tarde, el centro histórico de Pachuca colapsó por varias horas luego que algunas calles fueron cerradas, nuevamente, por integrantes de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh), quienes exigían que los dejaran instalarse para la celebración del 10 de mayo.

Los comerciantes de la organización liderada por Óscar Pelcastre se colocaron en algunas de las vías principales del centro de la ciudad, entre ellas Matamoros, Allende, Morelos y Guerrero con carteles con mensajes como “señora presidenta respete las temporadas”.

Lo anterior, tras acusar que la alcaldesa capitalina Yolanda Tellería Beltrán se niega a cumplir con los acuerdos que presuntamente pactaron para que les sea permitido ubicarse en las calles del centro de la ciudad durante las principales temporadas del año, como el próximo Día de las Madres.

Sin embargo, dijeron que ante la negativa del ayuntamiento decidieron manifestarle bloqueando las mismas calles de donde fueron retirados, pues argumentaron que de la misma forma en que ellos afectan con esas acciones, la alcaldía daña su economía al negarles trabajar en temporadas de ventas altas.

Los bloqueos provocaron que al menos tres unidades del Tuzobús quedaran varadas justo frente al Reloj monumental; asimismo, la circulación vial en el centro se vio afectada y los vehículos debieron ser desviados por vías alternas.

Al respecto, algunos pachuqueños externaron su molestia a través de redes sociales, desde donde llamaron a la alcaldesa Yolanda Tellería a que “se haga presente en el centro y venga a solucionar los problemas que traen los de la Foideh. “Es increíble que nadie haga nada por resolver la situación de esos comerciantes y mientras tanto usted y ellos pasan a afectar a la ciudadanía”, comentó un internauta.

Más tarde arribó al sitio óscar Pelcastre, quien además de lo anterior agregó que los comerciantes de la Foideh piden el respeto a los acuerdos que pactaron al inicio de la actual administración municipal, cuando se comprometieron a retirarse del primer cuadro de la ciudad a cambio de la construcción de un mercado en donde serían reubicados, compromiso que a la fecha no ha sido finiquitado, por lo que aseguró que no se retirarían del sitio hasta obtener una solución. No obstante, hasta cerca de las 19 horas se retiraron del lugar, no sin antes aseverar que hoy regresarían para instalarse en el Reloj a partir de las 9 horas.

Comentarios