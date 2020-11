Colectivas proponen ante el IEE iniciativa 3de3 feminista

El dictamen pretende que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género

Ixmiquilpan.- El Consejo Supremo Hñähñu (CSH) junto con colectivos feministas entregaron al Instituto Estatal Electoral (IEE) el 3de3 feminista, el cual pretende que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Ayer, Berenice Pascual, vocera del consejo, y Sandra Mezquite Charréz, encargada del área jurídica, feministas indígenas junto a mujeres de las colectivas Las Constituyentes CDMX Feministas, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Colectiva de Mujeres Contra la Violencia, Red de Mujeres Feministas del Café “Las Adelitas”, entregaron a personal del IEE el anteproyecto de lineamientos.

El documento, explicaron mediante un comunicado, sentará las bases para que los partidos garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

La iniciativa 3de3 consiste en que los aspirantes a una candidatura no se encuentren en ninguno de los supuestos contenidos en el capítulo ocho del artículo 32 del acuerdo del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobados recientemente el 28 de octubre.

El cual pretende en primer lugar que los candidatos no cuenten con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

La segunda parte de la iniciativa del 3de3 es que no cuenten con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido condenados o sancionados mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

Y por último, no estar inscrito o tener registro vigente como deudores alimentarios o morosos que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acrediten estar al corriente del pago o que cancelen en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.

“Por ello, exhortamos a todos (los) partidos políticos del estado de Hidalgo a que se pronuncien a favor de esta iniciativa, el feminismo no es un capricho, no es una exageración, no es una moda, es una urgencia histórica y un llamado a la igualdad”, recalcó la vocera del Consejo Supremo Hñähñu, Berenice Pascual Pascual.

En el segundo Informe de Gobierno de la presidenta del Consejo Supremo Hñähñu Anayeli Mejía Reséndiz se comunicó a la sociedad esa propuesta legislativa, que es el resultado de la unión de las mujeres de toda la República mexicana.

Finalmente, Berenice Pascual agregó que de cara al proceso electoral federal y de los 32 procesos locales, donde más de 21 mil cargos públicos serán renovados en 2021, de los cuales 30 pertenecen a Hidalgo, donde será renovado el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados, es urgente la aprobación de diversos lineamientos y reglas que los actores políticos deberán seguir en la materia.

