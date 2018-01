Comerciantes ¿ya nos vamos o en febrero?

Pachuca.-

Domingo, fin de las vacaciones decembrinas para escuelas y dependencias, luego de convivencia, regalos y comelonas hay que volver a la realidad, al igual que la de los comerciantes ambulantes quienes al terminar el pacto, se enfrentan de nuevo a no tener un lugar fijo de trabajo.

En víspera de la temporada navideña, la alcaldesa Yolanda Tellería anunció que del 7 de diciembre del año pasado al 7 de enero de 2018 (ayer) los comerciantes podrían vender en la plaza Constitución, la del emblemático Primero de Mayo, y en el Jardín del Arte, donde los domingos se coloca el tianguis de pulgas, lo que tendrían que hacer este día, el último de la vendimia.

Sin embargo, en la plaza las cosas fueron distintas a horas de que terminara el convenio; los comerciantes guardaron los tubos y mercancía, pero no las estructuras, las películas, discos y otros objetos se empacaron con ganas de establecerse de nuevo hoy.

Los comerciantes, seguros de sus palabras, anunciaron que hoy seguirán aquí, que traerán el producto que les faltó, e incluso a los entusiastas se les escapó que ya hay negociaciones para permanecer en la plaza Constitución hasta el 2 de febrero, para vender previo al Día de la Candelaria.

La alcaldía confirmó ayer que concluyó el pacto, pero no aclaró si hoy ya no habrá comerciantes en la plaza que resguarda Miguel Hidalgo y Costilla, que frente a sus pies alberga a unos cinco jóvenes fumando marihuana.

Elotes, alitas, hamburguesas, gorditas michoacanas y roscas para los despistados se van de la plaza en incertidumbre, a sabiendas de que ayer acabó el pacto que les permitía vender en el centro histórico de Pachuca, con la idea de regresar hoy, y la esperanza de trabajar fijos cuando menos hasta el 2 de febrero.

Las estructuras que fueron puestos de ropa, gorros, artesanías y juguetes se guardan en cajas y se desarman los estantes improvisados.

La plaza Constitución recuerda a diciembre, cuando albergó seis organizaciones de comerciantes semifijos, así como a un viernes 8 en calles aledañas donde se dio un enfrentamiento.

Aquel, cuando detuvieron al líder de la Foideh Óscar el Perro Pelcastre, y sus agremiados se encontraron con policías municipales, esos mismos que lanzaron cohetones, en ese fin de semana en el que a las 48 horas lo dejaron en libertad.

En un problema que cumplió un año, cuando la recién llegada alcaldesa panista, en enero de 2017, decidió desalojar a los comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad.

