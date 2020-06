Gobierno estatal definiría fecha tras reunión de evaluación

Pachuca.- Comerciantes del centro histórico de Pachuca están a la espera de que el gobierno estatal defina una fecha de apertura para sus establecimientos, señaló Eduardo Quiroz Zumano, representante de Pro Centro; quien reiteró que el gremio ya está desesperado por abrir.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo, el empresario explicó que la fecha tentativa dependería de una reunión que el gobernador del estado Omar Fayad Meneses sostendría con su gabinete para realizar una evaluación sobre la evolución de los contagios.

“Existe la posibilidad de que ahí surja una posible fecha de apertura, por ahí del 20 el 22, entonces quedamos en espera de eso, claro está que ya todos los comerciantes del centro estamos muy desesperados, entonces la gente esta presionando, necesitamos abrir nuestros negocios y eso le haremos saber a las autoridades”, dijo.

Quiroz Zumano reconoció que abrir no garantiza que los comercio se reactivarán de inmediato, sin embargo, continuó, de alguna manera quita presión a los empresarios que pese a no estar operando deben hacer frente a los compromisos que no paran, es decir, cubrir el pago de servicios como agua o energía eléctrica.

“De alguna manera el estar cerrado el negocio, créame que es una carga mental de estrés, y los compromisos no paran, ya abrir nos va a quitar un poco de presión a todos, pero tampoco podemos ser irresponsables de que, si están muy altos los contagios, no podemos arriesgar a nuestros trabajadores y clientes, pero tenemos que ver con los datos de gobierno, cómo actuaremos”, comentó.

Adelantó que una vez que tenga lugar la reapertura, los locatarios impulsarán una campaña de promoción para incentivar el consumo en el primer cuadro de la ciudad.

“La apertura será con todas las medidas de higiene, en el caso del restaurante Mirage Centro Histórico tendremos el termómetro digital, meseros con caretas y en general todos estamos en el entendido de que tiene que estar bien protegido todo”, precisó.

Comentarios