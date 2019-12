Pachuca.- Comienzan los movimientos en las Tuzas del Pachuca de cara al torneo Clausura 2020 de la Liga MX Femenil y una de las bajas confirmadas hasta el momento es el de la zaguera Natalia Melgoza, aunque también la delantera Lizbeth Ángeles podría partir de la institución.

Melgoza, quien formó parte del equipo que conquistó la Copa MX en 2017, anunció, vía redes sociales, su salida del club albiazul con un collage de imágenes acompañado por un mensaje.

“Me tengo que despedir, decir no un adiós sino un ‘nos vemos’, y no olvidarme de aquel sueño de ser una campeona. Agradezco al club Pachuca por todo el apoyo y enseñanzas que me ha brindado en mi carrera profesional”, publicó en su cuenta personal de Instagram.

Por otra parte, la nueve del Pachuca Femenil y pieza importante en el ataque de Eva Espejo, Lizbeth Ángeles, posteó un enigmático mensaje en redes sociales, el cual fue interpretado como una despedida por un sector de la afición albiazul, pues en él se lee “Gracias Pachuca”.

Comentarios