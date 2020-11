Cómo cancelar una tarjeta de crédito

Pachucha.- Quizá eres de los que tienes más de una tarjeta de crédito y en tiempos de crisis es preciso deshacerte de alguna de ellas con el fin de tener un mejor control de tus finanzas, sin embargo, es común que en algunos casos los bancos pongan una serie de trabas o dilaten el proceso.

Por ello en esta edición de “Consejos para tu bolsillo” te compartiremos algunas recomendaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para ayudarte a cumplir tu objetivo.

Ten en cuenta que siempre y cuando no tengas adeudos en el plástico que quieres cancelar, el contrato se dará por terminado el día hábil siguiente al que hayas realizado la solicitud correspondiente.

No olvides pedir tu comprobante de cancelación, ya que en caso de que necesites realizar alguna aclaración, contarás con el testimonio correspondiente.

Para tomar en cuenta

También te recomendamos notificar a las Sociedades de Información Crediticia (buró y círculo de crédito), que la cuenta ha sido cerrada sin adeudo o pedir un reporte de crédito especial con dichas sociedades para que tú mismo verifiques que ya no se reporta deuda alguna. Por tu seguridad, da de baja las tarjetas que no utilizas, aunque estén en ceros. Recuerda que algunos bancos te cobran comisiones

si no tienes un saldo mínimo. Si vas a cambiarte de banco y solicitar una nueva tarjeta de crédito, cerciórate de que las condiciones que te ofrecen sean mejores o cuando menos parecidas a la que cancelaste. Si tienes alguna duda o enfrentas algún problema en la cancelación de tu plástico, consulta la página de la Condusef en:

https://www.condusef.gob.mx/ o llama al teléfono 555 340 0999.

La tarjeta debe estar en ceros totales. Para llevar a cabo la cancelación primero verifica que no exista ningún movimiento a favor o cargo en contra, para ello imprime tu historial de movimientos y verifica cada uno de los cargos que tienes por pagar.

Procura dar de baja las domiciliaciones. Aunque la mayoría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques a los medios de pago asociados, ya que, mientras existan cobros pendientes por pagar, la cuenta bancaria no podrá darse de baja.

Comunica a tu institución financiera la decisión de cancelar tu tarjeta. Puedes hacerlo por teléfono o por escrito en cualquier sucursal. Lee detenidamente las condiciones de cancelación. Ten presente que, si abriste la cuenta con otra persona, ambos tienen que dar el consentimiento y su firma presencial para cancelarla. La institución está obligada a proporcionarte un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

Sobre el plástico. Algunas veces pueden pedirte que entregues el plástico personalmente, además de llenar un formulario que ellos mismos te proporcionan. Si no cuentas con la tarjeta, no te preocupes, solo deberás manifestar por escrito que fue destruida o que no la tienes.

Este trámite es totalmente gratuito. El banco no podrá penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación de cualquier tarjeta, es un trámite gratuito.

Los bancos solo pueden ponerte trabas si tienes algún adeudo. Cuando existen débitos, mientras no liquides el total, la terminación del contrato no surtirá efecto, conservas tu fecha de pago y las condiciones establecidas en tu contrato

