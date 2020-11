La décima edición del Buen Fin ha llegado a nuestras puertas con un sinfín de ofertas, descuentos y promociones que tienen por objeto incentivar el consumo y reactivar un poco la economía del país tras los frenos ocasionados por la pandemia del Covid-19. Dada la extensión del periodo, que ha pasado de un solo fin de semana a casi dos semanas, aquí una serie de consejos para que no te pierdas entre la marea de propuestas que hemos visto en los últimos días… 1. No gastes lo que no tienes. Como todos sabemos, el Buen Fin es un periodo donde se te motiva a gastar dinero en la adquisición de diversos bienes, productos y servicios; incluso hasta te pueden adelantar el aguinaldo para que vayas feliz a las tiendas. No obstante, siempre es necesario recordarte que no debes contraer deudas si tu capacidad adquisitiva no es la suficiente y que, en caso de que tengas algún pendiente económico, lo mejor es liquidarlo o abonarle el mayor dinero posible. Asimismo, evita aplicar la juvenil de “sacar de una tarjeta para pagar la otra tarjeta”.

2. Brinda prioridad a las compras en línea. Comprendámoslo de una vez: mientras no haya vacuna contra el coronavirus, salir de casa es muy riesgoso. Ante ello, una buena alternativa para que no salgas de casa es comprar en línea a través de diversos servicios como Mercado Libre, Amazon o el envío a domicilio que muchas tiendas departamentales poseen. Incluso hay varios establecimientos que brindan diferentes promociones si haces operaciones online. Eso sí, siempre acude a sitios web oficiales y certificados para evitar cualquier inconveniente.

3. Si sales, no te demores. Existen algunas personas “entusiastas” que, a pesar de las advertencias, prefieren ir a las tiendas a ver las ofertas en vivo y a todo color. Si eres una de ellas, te sugerimos que previamente hagas un listado de lo que pretendes adquirir y, en cuanto llegues al establecimiento, te enfoques al plan de juego que hiciste con objeto de que no te la pases vagando, evites la conglomeración de consumidores y también posibles contagios. Y por favor, evita ir a plazas con tu familia durante este puente.

4. Compara precios. Un ejercicio sencillo, pero bastante efectivo. Antes de adquirir un producto, compara su precio en diferentes tiendas (obviamente, realiza esto en línea y desde casa). Con ello, identificarás donde comprar a un mejor coste, promociones más provechosas y evitarás posibles estafas. Si no me crees, hace un mes vi una televisión 4K a 13 mil pesos y ayer, consultando vía Internet, la misma televisión ya valía más de 20 mil pesos. Cuidado con eso.

5. Ayuda a los negocios locales. Una última recomendación que te podemos brindar es que realices las compras en establecimientos de tu localidad. Sí, la pandemia nos ha afectado a todos, pero la probabilidad de supervivencia de una tienda trasnacional es mucho más alta que la de un negocio local. Muchos de estos establecimientos también le han entrado al Buen Fin y brindan diversas promociones atractivas, así que aprovecha y apoya.

Ahí lo tienen. No nos queda más que desearles un excelente puente y que el Buen Fin sea un periodo tranquilo. Sigan cuidándose y disfrutemos responsablemente.

@Lucasvselmundo

[email protected]

Comentarios