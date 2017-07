Complicado echar para atrás convenio con Publirex: alcaldesa

Tweet on Twitter

Pachuca.- Después que el regidor independiente Nabor Rojas propuso la revisión del contrato realizado entre el municipio y la empresa Publirex, la alcaldesa capitalina Yolanda Tellería Beltrán dio a conocer que la dirección jurídica ya lo analiza, pero prevé complicado anular el convenio.

“Estamos revisando jurídicamente, el despacho jurídico lo checa y es complicado pues debe existir una investigación profunda con otras instancias para poder lograr proceder jurídicamente si es el caso.”

En entrevista reconoció que el contrato firmado por la anterior administración municipal y dicha empresa fue bien elaborado, por lo tanto sería complicado cancelarlo. “Lo hicieron bien, no es lo correcto, no es algo justo pues no pagan nada en 15 años, pero ellos sí al vender espacios publicitarios en los puentes peatonales”, indicó.

Celebró que la asamblea municipal revise el contrato para dictaminar sobre el mismo, “qué bueno que lo tome el ayuntamiento en pleno y sea analizado, discutido y revisado para que en su caso se tomen las previsiones pertinentes”.

En abril, este diario dio a conocer que la administración de Eleazar García Sánchez, con fecha del 14 de diciembre de 2015, autorizó la concesión a la empresa antes citada por un tiempo de 15 años para la instalación y comercialización de anuncios publicitarios en 41 puentes peatonales del municipio.

Esto a cambio del otorgamiento por parte de la empresa de 222 placas de Bici Capital, un puente peatonal denominado “el puente de la familia”, dos equipamientos de gimnasios al aire libre, un mirador en un puente peatonal, seis quioscos de vigilancia de Bici Capital y la rehabilitación de elevador en puente peatonal del Río de las Avenidas.

