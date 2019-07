Con alfiles, Fayad intenta infiltrarse en Morena: Díaz Durán

Pachuca.- El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien aspira a encabezar el comité ejecutivo nacional (CEN) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusó que “mediante alfiles” el gobernador del estado Omar Fayad Meneses intenta infiltrarse al partido, lo cual no permitirá que suceda.

Ayer durante su visita por Hidalgo para encabezar una asamblea informativa, el morenista apuntó que en el estado existe un cacicazgo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo ha mantenido sumergido en la pobreza; sin embargo, dicha situación debe cambiar, por lo que no dejará que “oportunistas, trampolines o políticos profesionales” intenten utilizar a Morena para sus propios fines.

“Aquí se vive un cacicazgo y no vamos a permitir que se nos infiltre el gobernador Fayad, ya está enviando a sus alfiles y seguramente negoció algo con la cúpula de Morena, pero seré el dirigente nacional y no voy a permitir que vengan colados que no tienen ningún compromiso con el partido, que no reflejan los principios y que no representan a la población de Hidalgo.

” Agregó que no consentirá que todos aquellos que votaron contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, o apoyaron al PRI el año pasado, traten de sumarse al partido para obtener una candidatura ahora que Morena es un movimiento popular con fuerza, pues quienes tienen ese derecho son las personas que llegaron e hicieron llegar al cargo al actual mandatario federal.

Asimismo, recordó que según los estatutos del partido existe un 30 por ciento de candidaturas para externos, pero enfatizó que esas deben ser para personas sin afiliación partidista; “no disfrazarlos de ciudadanos y luego meterlos por la puerta de atrás como si fueran ciudadanos, porque Morena tiene que reinsertarse en la sociedad o perderemos votos”.

En ese sentido, apuntó que abogará para que sea abierto el padrón y sean incluidos a los 10 millones de morenistas que tienen el derecho de votar y ser votados en la renovación de las dirigencias en todo el país, pues refirió que ni siquiera han sido incluidos los más de 3 millones de mexicanos que se registraron hasta diciembre de 2017, lo que viola sus derechos políticos y partidarios, por lo que impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el padrón “rasurado y manipulado de Morena”.

Al respeto, añadió que los lópezobradoristas exigen una consulta popular, no consulta cupular, pues tienen todo el derecho de votar y ser votados a los cargos dentro de Regeneración Nacional, desde el cargo a presidente nacional y a todos los demás, sobre todo a nivel municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México y de los estados de la República.

