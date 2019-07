Con alfiles, Fayad intenta infiltrarse en Morena: Díaz Durán

Pachuca

El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien aspira encabezar el comité ejecutivo nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acusó que “mediante alfiles” el gobernador el estado Omar Fayad Meneses intenta infiltrarse al partido, lo cual, no permitirá que suceda.

Durante su visita por Hidalgo esta mañana para encabezar una asamblea informativa, el morenista apuntó que en el estado existe un cacicazgo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo ha mantenido sumergido en la pobreza; sin embargo, dicha situación debe cambiar, por lo que no dejará que “oportunistas, trampolines o políticos profesionales” intenten utilizar a Morena para sus propios fines.

“Aquí se vive un cacicazgo y no vamos a permitir que se nos infiltre el gobernador Fayad, ya está enviando a sus alfiles y seguramente negoció algo con la cúpula de Morena, pero seré el dirigente nacional y no voy a permitir que vengan colados que no tienen ningún compromiso con el partido, que no reflejan los principios y que no representan a la gente de Hidalgo”.

A su vez, apuntó que abogará para que se habrá el padrón del partido y se incluyan a los 10 millones de morenistas que tienen el derecho de votar y ser votados en la renovación de las dirigencias en todo el país, pues señaló que ni siquiera han sido incluído los más de 3 millones de mexicanos que se registraron hasta diciembre de 2017, lo que viola sus derechos políticos y partidarios, por lo que impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el padrón “rasurado y manipulado de Morena”.

Más información en la edición impresa de mañana.

Comentarios