Con un homenaje y entrega de reconocimiento por su trayectoria al fotógrafo mexicano Rodrigo Moya, ayer concluyeron las actividades del Festival Internacional de la Imagen (FINI) en su octava edición, que tuvo como eje temático “Fronteras”; asimismo, anunciaron que el tema para 2019 será “Populismo”.

En el último día de actividades del FINI, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Rodrigo Moya recibió un homenaje por su trayectoria artística y mediante un video, la institución mostró parte de los trabajos del artista, quien manifestó que no le agradan las fotografías digitales.

“Han alimentado mi espíritu para todo lo que me queda”, expresó el fotógrafo ante su homenaje; asimismo, manifestó no tener palabras para expresar sus sentimientos por el galardón.

“Lo que me ha dado este festival, la universidad, los organizadores, el rector y todos ustedes, es la mayor emoción que he tenido en mi vida”, expresó. Compartió que no es una persona de celebraciones, ni en su cumpleaños, por lo que no está acostumbrado a los aplausos. “Más que agradecido estoy enormemente feliz”.



Jorge del Castillo Tovar, coordinador de la división de extensión de la cultura de la UAEH, mencionó que el festival de la imagen cumplió ocho años consecutivos de lograr comunión entre participantes y sociedad, abordando temas como medio ambiente, migración, mujeres, derechos y libertades, infancia, justicia social, educación, desarrollo sustentable y fronteras. Adelantó que en 2019 el tema del FINI será “Populismo”.

Detalló que desde el 26 de abril el festival se llevó a cabo en 11 espacios universitarios con 82 actividades en total, teniendo como invitados 12 artistas internacionales y 40 nacionales quienes cumplieron con sus objetivos, impactar a más de 14 mil asistentes.

Lorena Campbell, directora del FINI, resaltó que “detrás de un gran festival hay un gran equipo. El éxito del festival se debe a la colaboración de un gran número de personas”, por lo que aprovechó para agradecer a cada uno de sus colaboradores y quienes hicieron posible la octava edición.

Destacó que el festival contó con más de 60 actividades, entre exposiciones, conferencias, presentaciones, talleres, proyecciones de películas y espectáculos; en el Concurso Internacional de la Imagen recibieron mil 444 trabajos de 78 países.

309 fueron participantes en cartel, 497 en fotografía, 270 en técnicas alternativas y 278 en video documental

fueron de Ucrania, Colombia, Cuba, Irán, Francia, Rusia, Argentina, Moldavia, Bangladesh y México

de premios alcanzó un monto de 44 mil 650 dólares

