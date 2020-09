Con o sin pandemia, realizarán JO en 2021

El vicepresidente del COI John Coates afirmó que dicha competencia mundial iniciará el 23 de julio del próximo año

Pachuca.- Pese a que no existe a la fecha un panorama claro sobre la pandemia del Covid-19, el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) John Coates afirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio iniciarán el 23 de julio del próximo año, “con o sin Covid”.

El directivo fue categórico al enfatizar que serán los JO, el evento deportivo más importante del mundo, los que “derroten al coronavirus”, por lo que no habrá nuevo aplazamiento o cancelación, como se había rumorado.

“Los de Tokio serán los juegos los que hayan derrotado al Covid, la luz al final del túnel”, sostuvo Coates en una entrevista telefónica con la AFP, “será la reconstrucción después de

la devastación causada por el tsunami”, agregó.

Una de las tareas que tuvieron que realizar el COI y el comité organizador fue renegociar contratos con proveedores, instalaciones y prestadores de servicios que estaban listos para recibir a los atletas y visitantes.

Asimismo, tuvo que llegarse a un acuerdo con los patrocinadores y las empresas que transmitirán las competencias.

Indicó que uno de los problemas a los que podrían enfrentarse es la movilidad de los atletas y los controles fronterizos, pues muchos deportistas arribarán de países en los que la pandemia pueda no estar controlada, por lo que se estudian protocolos para implementar.

Respecto de la posibilidad que pueda haber espectadores en las competencias, Coates señaló que analizan el número de personas que podrían ingresar a los recintos, así como a las ceremonias de apertura y clausura.

Comentarios