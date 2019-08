Condusef llama a revisar movimientos tras fallas en cobros

El objetivo es evitar irregularidades que pongan en riesgo los recursos de los usuarios de tarjetas

Pachuca.- Luego de las fallas acontecidas el sábado en los pagos con tarjetas de crédito y débito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) llamó a la población a verificar los movimientos en sus cuentas.

Lo anterior, con el fin de evitar irregularidades que pongan en riesgo sus recursos. En caso de que exista alguna anomalía, la dependencia sugirió realizar el reporte ante la institución bancaria correspondiente.

La comisión recordó que el sábado tuvo lugar una falla en uno de los procesadores de transacciones electrónicas o cámara de compensación de pagos con tarjeta, del Data Center de Santa Fe de la empresa Promoción y Operación (Prosa), por lo cual fueron muchos los usuarios que experimentaron complicaciones al momento de pagar.

Entre las anomalías que podrían afectar a los usuarios destacan: pago automático mal aplicado, no entrega de la cantidad solicitada en un cajero automático, pago no acreditado en cajero automático o terminal punto de venta, depósito no acreditado, así como cobro no reconocido de comisiones.

Cabe citar que Prosa da servicio a 38 instituciones bancarias, 18 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 15 sociedades financieras populares, 17 sociedades de objeto múltiple, 35 empresas de medios de pago, como es el caso de monederos electrónicos y vales, así como las principales telefónicas del país.

En ese contexto, la Condusef recalcó que tiene a disposición sus servicios en 36 unidades de atención en todo el país.

Comentarios