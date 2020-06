El instructor insinuó a la radio napolitana que el mediocampista mexicano no trabaja al 100 por ciento

Ciudad de México.- Luego que Gennaro Gattuso separó a Hirving Lozano del entrenamiento del Napoli el lunes, el entrenador insinuó a la radio italiana que el mediocampista mexicano no entrena al 100 por ciento y por eso tomó la decisión de mandarlo al vestuario antes de tiempo.



“No sucedió nada particular. A veces cuando un jugador no se entrena al 100 por ciento no es un problema si se queda en el vestuario o si va (a entrenar). No hay rencor y hoy es un nuevo día”, expresó el estratega italiano.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La tarde del lunes el periódico Corriere Dello Sport reveló que el jugador había sido corrido del campo de entrenamiento por Gattuso. “El mexicano sin ganas, alejado por el técnico. Ya había sucedido con Allan”, escribió el medio italiano.



“Cualquiera que esté cansado o no tenga ganas, por mí puede quedarse en el vestuario y perder un día de entrenamiento. Todos saben que conmigo tienen que ir al 100 por ciento. No permitiré que nadie arruine un entrenamiento”, añadió Gattuso.



Desde que la directiva del Napoli cesó al director técnico Carlo Ancelotti y llegó Gattuso al banquillo, las oportunidades para el habilidoso mexicano se terminaron y conforme han pasado los días, la relación se ha desgastado al grado de que a veces no ha sido ni convocado para los partidos.



El Napoli se prepara para disputar hoy la final de la Coppa Italia contra la Juventus en Roma a puerta cerrada, luego de que el sábado el equipo del Chucky superó en semifinales al Inter de Milán, en un encuentro donde el mexicano se quedó en la banca.

