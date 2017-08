Confirma SRE repatriación de hidalguense fallecido en Texas

Pachuca.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), delegación Hidalgo, confirmó la repatriación del cuerpo de uno de los dos migrantes hidalguenses que fallecieron en el tráiler en San Antonio, Texas, el 23 de julio, mientras que el otro se encuentra en espera de ser identificado por familiares.

En entrevista, Norma Escalante Reynoso, delegada de la SRE en Hidalgo, explicó que al momento solamente tienen confirmada la repatriación del joven de 27 años originario de San Felipe Orizatlán al norte del estado y se encuentran a la espera del itinerario de cómo llegará el cuerpo al estado.

“Está confirmado que va a llegar por vía terrestre, sin embargo, todavía no tenemos todos los permisos administrativos que se requieren para el tránsito del cadáver en territorio americano para entrar a México, y estamos en espera de que este lunes nos confirmen el itinerario para poder determinar la fecha exacta en la que será entregado hasta su comunidad de origen”, declaró la delegada.

Escalante Reynoso dijo que en el caso del joven de 17 años originario de Nicolás Flores, los posibles familiares apenas realizarán la identificación del cadáver para determinar que sea la persona que ellos reclaman. “Todavía no está determinado, sí hay una familia que reporta que a su hijo de 17 años no lo localizan, pero hasta no hacer la identificación del cadáver no se puede determinar que sea la persona.”

La delegada de la SER en Hidalgo informó que en lo que va del año, sin contar estos últimos casos, han realizado seis repatriaciones de cuerpos de hidalguenses quienes murieron por causas naturales y uno de ellos se suicidó.

El caso.- El pasado 23 de julio, el conductor de un tráiler en el que viajaban en la caja 39 personas abandonó el vehículo en el estacionamiento de un centro comercial de San Antonio Texas, en Estados Unidos.

Debido a la falta de aire y agua, autoridades confirmaron 10 personas fallecidas, entre las que estaban siete mexicanos, dos de ellos hidalguenses.

