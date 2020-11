Confirman cambios viales

Tulancingo.- Fue confirmado que sí habrá cambios de orientación vial en tres de las principales calles del centro de Tulancingo, con el objetivo de agilizar el tráfico y contar con más opciones de entrada y salida, de acuerdo con el consejo municipal de movilidad.

No obstante, el dirigente de la Confederación de Transportistas del Estado de Hidalgo Apolinar Ávila González volvió a señalar que dicho ajuste no será suficiente en tanto no se cuente con un plan de movilidad incluso a nivel metropolitano. Además, precisó que los cambios deben ser autorizados por el concejo de mandato interino.

En ese sentido, el secretario de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Movilidad Rogelio Martínez Rojo reiteró sus declaraciones ofrecidas a inicios de esta semana en cuanto a que sentarán las bases para crear un esquema en la materia de corte metropolitano.

En cuanto a los cambios de orientación, agregó que en efecto serán los concejales quienes avalarán las disipaciones.

En tanto que a partir del lunes y hasta el 30 del presente iniciará una socialización de los cambios, mismos que serán aplicados paulatinamente en el transcurso del mes.

La calle Primero de Mayo tendrá su nueva circulación de oriente a poniente entre 21 de Marzo a calzada 5 de Mayo, con lo que se busca sea una alternativa de salida del primer cuadro del centro de la ciudad de los satélites.

Mientras que Libertad será otra vía con cambio de orientación, teniendo ahora su flujo de poniente a oriente y ya no viceversa, como venía desarrollándose.

Morelos tendrá sentido de oriente a poniente, para convertirse en alternativa de salida al crucero de Acatlán, así como a la carretera México-Tuxpan.

Fue anticipado que habrá acciones de orientación, colocación de señalamientos y lonas informativas para que los automovilistas los conozcan y no existan confusiones.

