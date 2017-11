Congreso sin notificaciones sobre amparos: Perusquía

Pachuca.-

El Congreso de Hidalgo no ha recibido a la fecha ninguna notificación sobre amparos realizados por organismos autónomos en contra de los órganos internos de control, explicó la presidenta de la legislatura local, Luisa Pérez Perusquía.

En entrevista luego de la sesión pasada, la presidenta de la junta de gobierno del Congreso local dijo que a la fecha la legislatura no recibió ningún tipo de recurso de inconformidad y sobre el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) no conocen el estatus.

“Estamos en espera, no hemos recibido aún ningún recurso, estamos atentos… en cuanto tengamos alguna notificación lo haremos saber, pero de momento no hemos recibido nada.”

Pérez Perusquía abundó que a pesar de que este mes la legislatura da prioridad al análisis del Paquete Económico 2018, tomarán los acuerdos correspondientes para tratar de comenzar los trabajos y emitir convocatorias a la titularidad de los órganos internos de control.

“En el marco de ello nos reuniremos para acordar los pasos que siguen y si los tiempos nos dan para poder continuar con el siguiente proceso, que sería justamente el de los órganos internos de control.”

Comentó que el proceso de selección de titulares podría darse incluso el próximo año, si es que no alcanza el tiempo.

El 6 de noviembre, la UAEH anunció que interpondría ante tribunales del Poder Judicial de la federación, un amparo para la suspensión del decreto 228 que el Congreso del estado promulgó, y en el que se designan órganos de control interno para entes autónomos.

Dato

