Congreso, sin recibir notificación por demandas individuales en caso UAEH

Al momento, el Congreso del estado no tiene notificaciones sobre los amparos individuales promovidos por estudiantes, profesores y personal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) contra la implementación de órganos internos de control, explicó la presidenta de la legislatura Luisa Pérez Perusquía.

Al ser cuestionada sobre el tema dijo que aún no tienen una opinión al respecto, pues es necesario conocer sobre qué se amparan y saber si tienen interés jurídico y les asiste la razón para el amparo.

“El Congreso no ha recibido nada, una vez que recibamos, si fuera el caso, entonces ya podríamos opinar, pero al momento no hay absolutamente nada”, finalizó.

El domingo, a través de un comunicado, la institución educativa informó que integrantes de la comunidad universitaria presentaron de manera personal demandas de amparo contra el decreto 228 del Congreso local.

La UAEH argumentó que la Constitución federal concede en el artículo 17 el derecho de los mexicanos para acudir a los tribunales en demanda de justicia; por lo tanto, los universitarios hicieron uso de ese derecho.

Según la universidad, académicos, estudiantes y administrativos que ya presentaron su demanda manifestaron su preocupación ante “los intentos de injerencias arbitrarias por

parte del gobierno”.

En días pasados, la autoridad federal admitió una demanda de amparo, promovida por el rector Adolfo Pontigo Loyola contra los órganos internos de control que, de acuerdo con el Congreso, garantizarán la correcta aplicación de los recursos públicos que ejercen en cada año fiscal.

