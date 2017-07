Actualmente, la pachuqueña es una de las seis finalistas de “México diseña by Elle CDMX”

Pachuca.- Está presente en todos los lugares, es lo que te define, quien eres y quieres ser frente a los demás, la moda está presente. Es esa blusa y el pantalón que decides usar con tacones para una entrevista laboral, o con tenis para un look más casual en la oficina, pero siempre luciendo genial y sintiéndote bien; y para ayudarte a lucir espectacular está Nancy Estela, diseñadora de moda.

Nancy es originaria de Pachuca y actualmente es una de las seis finalistas de “México diseña by Elle CDMX”, programa del canal Sony que es transmitido en México y Latinoamérica, en donde la diseñadora de 27 años destaca por su talento al crear prendas innovadoras con colores, textura y accesorios que capten la esencia del maximalismo, concepto de esta edición del concurso.

En entrevista para este diario platicó sobre su trayectoria en el mundo de la moda y su participación en el certamen.

¿Cómo fue que empezaste a diseñar?

“Yo le decía a las personas que me gustaba mucho la ropa; para mí la vestimenta incluye muchas decisiones, esa parte del ser humano que tiene que decir qué se va a poner, qué va a pasar si se pone lo que se pone, era lo que más me gustaba.”

Comentó que interesarse en la moda no fue algo que vino desde su casa, sino que surgió en su adolescencia al leer revistas y ver programas como “Fashion file”.

“Fue cuando empiezo a saber que había diseñadores y pasarelas, y ya de ahí todo fue natural, en el sentido de que vas conociendo cada vez más y eso me abrió mi panorama… entender qué era diseñar vino con la escuela, a los 16 años me compran mi primera máquina de coser y a partir de ahí fue como empezó esa parte de crear; no era algo que hubiera estado en mi mundo, sino que yo lo fui encontrando.”

¿Qué significa para ti diseñar ropa?

“Para mí es un compromiso que tengo con las mujeres… mi medio como diseñadora de moda es la ropa, es el elemento fundamental, y con el tiempo me han gustado mucho las mujeres, me fascinan e impresionan, me di cuenta del poder que tienen y eso me encanta, entonces que alguien me pida algo es resolverle un problema… mi ropa está enfocada en ellas, entonces para mí es tener una responsabilidad con las mujeres que quiero tanto, admiro y que me gustan, sin sonar homosexual, no lo soy, pero me fascinan, entonces es ofrecerles algo que ellas estén buscando.

“Nosotras decimos que nadie nos entiende, pero cuando ves algo de ropa y dices: qué bonito está, esto es justo lo que yo estaba pensando; es cuando digo entonces sí te entiende alguien, y eso es padre, andar descifrando a las mujeres en el sentido de que todas somos de distintas formas y tamaños, y qué bonito es cuando tienes una prenda y dices esta le va a quedar a todas.”

¿Qué es lo que quieres transmitircon tus diseños?

“Calidad, mexicanidad y antes de todo transmitir ideas, que alguien diga: esto antes de ser una prenda tiene un trasfondo más fuerte; porque no me gusta que piensen que los mexicanos no tenemos calidad, para mí es lo que más me puede doler, por eso las cosas que yo hago procuro tengan una calidad excepcional.”

Emprende con Happy Birthday

A finales de 2016 lanzó su marca de ropa Happy Birthday, la cual surgió como parte de un proyecto escolar, en donde descubrió que había un mercado que no era atendido: mujeres jóvenes oficinistas.

Luego de realizar sus prácticas profesionales en Nueva York, colaborando con Lucio Castro y Tanya Taylor, se percató que podría empezar su propia marca, por lo que regresó a México con gran entusiasmo para desarrollar su proyecto.

“El plan de negocios ya estaba prácticamente armado, yo ya sabía que era viable, y a partir de ahí lo más importante era ir ganando identidad, que las personas empezaran a entender de qué se trataba Happy Birthday.

“Entonces ahora estamos en eso, la marca salió en noviembre y no tengo ni un año pero ya empiezan a entender de qué trata… es un hueco que yo vi, que sigue estando, que era solucionarle ese problema que tenían las chicas en la oficina, yo pensé en esas mujeres y fueron siempre mis opciones, que puedes usar tenis como tacones y no estarás fuera de lugar en tu trabajo.”

Un nuevo reto: “México Diseña by ELLE en CDMX”

Hace casi seis años, la pachuqueña hizo casting para participar en “México Diseña by ELLE en CDMX” pero no resultó; sin embargo, volvió a intentarlo y para la convocatoria de esta edición, recordó, pasó todo un día haciendo bocetos con el fin de mandar el mejor.

“Se tardaron como tres semanas en avisarnos, me habla la editora en febrero y en marzo ya estábamos grabando… creo que lo más cañón es hacer el casting porque te pones nervioso, pero igual es muy bonito porque te dan un buen respaldo, yo decía: si no quedo, igual estuvo padre que ellos me hayan dicho sí sirves o no.”

¿Qué sentiste cuando te contactaron?

“Increíble, porque yo me acuerdo que era un viernes por la tarde, yo andaba en unas fachas porque había tenido un día ocupado, entonces me hablan y cuando contesto me esperaba cualquier otra llamada menos esa, y me dice: te habla Claudia Cándano de la revista ELLE… eres parte de ‘México diseña’, prepárate y la producción te hablará en unas horas, no le puedes decir a nadie pero tú ya eres de los finalistas, muchas felicidades; fue de verdad algo muy padre y bonito que yo necesitaba como diseñadora.”

¿Cuál ha sido tu experiencia en el programa?

“Me gustó muchísimo, necesitaba ese recordatorio que algo estoy haciendo bien, que voy por buen camino, pero fue muy difícil, no en la parte de confeccionar, sino en adaptarme a saber que te están grabando y eres parte de un programa.”

Agregó que fue bueno conocer a personas talentosas y de otras partes de la República, que a pesar de ser contemporáneos y del mismo país son diferentes, lo que le sirvió como experiencia y para saber que hay riqueza cultural en México.

Detalló que participar en un programa es “muy complejo” al indicar que “toda tu vida cotidiana sucede mientras te están grabando, un movimiento en falso y lo van a grabar y lo van a poner, me ha pasado, ya viendo el programa está editado conforme a un guion y tú dijiste algo en determinado contexto, pero si ellos lo quieren poner en otro completamente diferente lo harán, porque así es, hay que hacer un show… pero realmente me gustó la experiencia porque nunca había estado en un set y fue muy padre ver cómo hacían y producían un programa tan importante”.

“México Diseña by ELLE en CDMX” continúa en emisión, donde una de las seis finalistas que más destacan con sus diseños es Nancy Estela, quien concluyó al mencionar “yo quisiera que lo que hago genere más personas que se identifiquen con mi trabajo y que eso me permita llegar a diversas partes”.

