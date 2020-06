Pachuca.- Julio Cortés, presidente de la Asociación de Beisbol del Estado de Hidalgo (ABEH), consideró que la estrategia nacional para promover al rey de los deportes (Probeis) ha sido una decepción, pues no produce talento, más bien se lo lleva para justificar su labor.

El dirigente admitió que cuando el programa fue anunciado lo emocionó debido a que, en una reunión en la Ciudad de México a la que fueron invitados presidentes de asociaciones, dijeron que era un apoyo para los estados, algo que no ha sido de esa manera.

“La verdad eso fue mentira, Probeis me tiene desilusionado. Lo que busca son solamente jugadores buenos, ya que tengan el talento, para llevárselos y firmarlos, y demostrar que con ese presupuesto hicieron beisbol, pero en realidad no lo hicieron, nada más lo recopilaron”, sostuvo.

De igual forma, criticó la manera en la que opera la estrategia pues no hace trabajo de campo, sino que la gente que trabaja ahí solo imparte clínicas, “tienen buenas estrategias deportivas pero no se vienen a ensuciar al campo, ellos nada más te dan una ‘cliniquita’ y háganlo ustedes”. Señaló que el programa pretende llevarse a los buenos peloteros pero no brinda nada a cambio para aplicarse al desarrollo de los semilleros en categorías infantiles, sobre todo en estados que no cuentan con una infraestructura como las potencias del beisbol en el país, en los que se basa el programa gubernamental.

“Ellos se basan en que entidades que ya tienen buenos jugadores, como Nuevo León, Baja California Norte, Veracruz o Chihuahua pues tienen buenos semilleros, pero aquí lo único que han hecho es que mediante algunos conocidos que tienen que ver con uno de los representantes, que es Sergio Guzmán, le han dado algunas cosas, pero es mentira que le den al estado de Hidalgo”, afirmó.

Agregó que en su momento, la ABEH fue de las primeras en entregar un presupuesto por las 11 regiones beisboleras que hay en el estado, “les pedí todo para cuestiones de capacitación, material deportivo, para los estadios, y no apoyan nada.“

Ellos seguramente justifican que entregan algún dinero pero ha sido de manera desorganizada y a algunos de sus compadres, porque a la asociación del estado, con todo el control que me pidieron: cero. En conclusión, Probeis para mí es una buena idea del presidente, mal ejecutada por los que escogió.”

