Pachuca.- A 50 días de haber sido anunciados, el gobierno estatal aún no libera los créditos a tasa cero que ofreció a empresarios locales para hacer frente a las afectaciones que padecen a causa de la pandemia del coronavirus (Covid-19).



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona confirmó la situación a este diario e hizo notar que los empresarios están urgidos de liquidez.



Actualmente no hay ningún sector de la economía que se salve de los daños provocados por la suspensión de actividades no esenciales como medida para minimizar la propagación del virus.



De acuerdo con el líder empresarial, esta mañana conversó con el director del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, Carlos Arozqueta, quien le informó que está en marcha el proceso administrativo de firma de contratos y existe la posibilidad de que la semana entrante el otorgamiento de apoyos se haga oficial.



Fue el pasado 24 de abril, justo un día después del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el gobernador Omar Fayad, presentó un primer paquete de medidas encaminadas a atenuar el impacto económico de la crisis sanitaria.



Entre estas se contempló una línea de crédito para micro, pequeños y medianos comerciantes, prórroga de pago de tres meses con tasa cero. Los apoyos estaban dirigidos a establecimientos de los sectores de servicios, turístico, restaurantero, hotelero y pequeños comercios, los mas dañados por la pandemia.



El lunes 30 de marzo inició el proceso de recepción de solicitudes para obtener los prestamos cuyo tope máximo, según información difundida previamente, será de 50 mil pesos. En total se recibieron más de 6 mil solicitudes, según información que en su momento también proporcionó el líder del CCEH, quien formó parte del comité de selección encargado de evaluar cada uno de los requerimientos presentados.



Fue en entrevista proporcionada el pasado 18 de abril a Libre por Convicción Independiente de Hidalgo, cuando el dirigente declaró que cada solicitud está sometida a un análisis minucioso, por lo cual los créditos no han sido entregados.



No obstante, ayer, al actualizar la información sobre el avance del tema admitió que ya hay tardanza en el proceso.



Mientras la espera transcurre, los sectores comercio y restaurantero reportan un panorama desalentador. La Canaco Pachuca, estimó que la pandemia dejará perdidas en el sector a nivel local por 500 millones de pesos; por su parte la Canirac calculó que 70 por ciento de los negocios del ramo morirán debido a que no podrán hacerle frente a la pandemia.

