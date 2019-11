Pachuca.- A casi ocho meses de quedar acéfala, la dirección de atención al migrante de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) continúa sin titular, sin embargo, no ha dejado de atender a nadie, externó el funcionario, Daniel Jiménez Rojo.

Luego de su reciente comparecencia ante el Congreso estatal, Libre por convicción Independiente de Hidalgo cuestionó al secretario sobre si ya había un titular en la dirección de atención al migrante y sobre el retraso en la designación.

“Aún no, todavía no hay. Se están estudiando perfiles pero lo más importante es que no se ha dejado de atender a nadie”, respondió el titular de la Sedeso.

Mencionó que el gobernador Omar Fayad será quien designe al titular del área, “habló con algunas federaciones y clubes (de migrantes) y les pidió que le pudieran proponer alguna terna y ya la mandaron”.

Reconoció que ha habido dificultades para la designación del encargado de la dirección, misma que quedó acéfala desde marzo, “por ahí han dicho que ya no, uno que sí y otro no. Nosotros estamos trabajando, no nos metemos en problemas”, refirió.

Lo anterior, luego de que en julio el representante legal de la Confederación de Federaciones y Clubes de Migrantes Hidalguenses en Estados Unidos Manuel Aranda acusó que Jiménez Rojo había puesto trabas en la designación del titular, además de generar conflictos entre las federaciones de migrantes.

En su comparecencia, el secretario destacó que en el tercer año de administración atendieron a 8 mil 226 migrantes hidalguenses y sus familias, mediante apoyo y asesoría, promoción de sus derechos y estrechando los lazos con las comunidades de origen, con una inversión de 33 millones 522 mil 880 pesos.

No obstante, durante su comparecencia

el secretario Daniel Jiménez afirmó que el área no ha dejado de dar atención

