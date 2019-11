Pachuca.- Vecinos del fraccionamiento Privada Esmeralda I, ubicado en Zempoala, denunciaron que la empresa constructora intenta conectar el drenaje de una plaza comercial a la zona, pese a que éste no tiene la capacidad suficiente y el sitio continúa sin ser recepcionado.

En entrevista con este diario, los inconformes relataron que en recientes fechas notaron que la constructora que les entregó sus viviendas edifica una zona comercial junto al fraccionamiento, aun cuando el mismo no ha sido recepcionado por la autoridad municipal y además que buscan conectarlo a su drenaje sanitario.

Por lo anterior, ingresaron un documento a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) para solicitar que revisen los supuestos permisos con que cuenta la empresa para llevar a cabo dichas acciones; toda vez que tienen la sospecha que éstos no son válidos.

“Queremos saber que esta constructora realmente hizo sus trámites y cumple con la normatividad que exigen ese tipo de edificaciones comerciales, porque si de por si ahorita sufrimos problemas de inundaciones, si conectan una zona comercial más rápido se va a saturar el drenaje y seguiremos con la misma problemática o aumentará”, explicaron.

Resaltaron que son cerca de 115 viviendas las que resultarán afectadas por esta situación, mismas que padecen ante el desamparo del municipio, ya que desde el inicio de la actual administración encabezada por Héctor Meneses Arrieta, entregaron un documento para pedir que el fraccionamiento fuera recepcionado y, aunque el alcalde se comprometió a revisar el tema, a la fecha no tienen respuesta.

“Entonces la problemática sigue vigente, porque cuando le conviene a la constructora sí es su fraccionamiento, y cuando no, nos responsabiliza a nosotros; además, el municipio no ha recepcionado, pero sí nos obliga a pagar agua y predio, por qué nos cobra, pedimos apoyo y nos lo niega porque no lo han recibido, pero sí debemos pagar predio.”

En ese sentido, solicitaron que se realice una revisión de toda la infraestructura que le compete al municipio recibir, para poderles brindar todos los apoyos que se dan a cualquier ciudadano que paga sus impuestos; así como que el municipio se haga responsable de revisar y supervisar que las construcciones que están alrededor cumplan con todos los requisitos.

Lo anterior, pues además expusieron que al interior del fraccionamiento han localizado una serie de obras y excavaciones que no aparecen en los planos originales y por lo tanto no cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado, por lo que sospechan que los servicios podrían estar conectados de manera clandestina.

Cabe recordar que hace unos años un vecino de ese mismo fraccionamiento denunció públicamente a la constructora Sylma por una serie de irregularidades que afectaron su patrimonio y el de sus vecinos; no obstante, por dicho hecho fue vinculado a proceso por el delito de difamación, ya que ofreció una entrevista a este diario.

