JUNIO

Este periodo siguió dando de qué hablar acerca del congelamiento a las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), aunque ya a finales de este mes se dio el esperado desbloqueo de líneas bancarias, no de todas, sí de la mayoría de ellas.

Además, a principios de este mes el gobierno del estado asumió la operación del Tuzobús, ya que la empresa encargada incumplió con el servicio y le quedó a deber al SAT.

Entre las cosas buenas que pasaron, el día 12 entró en vigor el matrimonio igualitario al ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

Pero la comunidad LGBT no fue la única feliz, ya que los ambientalistas liberaron de plásticos al estado debido a que los locales ya no deberán dar bolsas de un solo uso y si no lo acataban recibirían una multa.

Y si eres aficionado al futbol, también te recordamos que en este mes el Liverpool se convirtió en el campeón de la Champions League.

03 de junio

Asume gobierno operación del Tuzobús Esa concesión fue otorgada durante el gobierno de Francisco Olvera Ruiz Tras más de cuatro años de que la administración anterior extendió el título de concesión del Tuzobús a la empresa Corredor Felipe Ángeles, el pasado 3 de junio el gobierno del estado revocó dicho permiso, por lo que el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitmah) asumió la operación del servicio.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), a través del Sitmah, revocó la concesión T/SG/SITMAH/RITC1ZMP/OC-01/2014 y tomó la operación del sistema debido a que la operadora Corredor Felipe Ángeles SAPI de CV incumplió sus obligaciones al alcanzar solo 61.6 por ciento de eficiencia.

Corredor Felipe Ángeles

tuvo una ineficiencia del 61.6 por ciento

El servicio

fue concedido a la firma Vanguardia y Cambio SA de CV

11 de junio

Oficial, matrimonio igualitario El gobierno estatal publicó el 11 de junio en el POEH la reforma correspondiente El gobierno estatal publicó el 11 de junio en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) la reforma que desde esa fecha reconoce el matrimonio igualitario y el concubinato entre personas del mismo sexo. La edición del POEH contiene la reforma a los artículos octavo, 28 fracción uno, primer párrafo del 143 y 151 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, con lo cual a partir del siguiente día el matrimonio y concubinato para parejas del mismo sexo se convirtió un derecho garantizado.

La asociación México

Igualitario precisó que era necesario reformar todos los artículos relativos al reconocimiento de las hijas e hijos

A partir del siguiente

día, el casamiento y concubinato para parejas del mismo sexo se convirtió en un derecho garantizado

13 de junio

Invertirá EU casi 8 bdd para frenar migración: Ebrard El canciller mexicano explicó que el gobierno estadunidense contempló un plan para reducir la pobreza en Centroamérica El 13 de junio, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que dentro de los acuerdos que lograron en su visita a Estados Unidos está el plan para que el gobierno estadunidense invierta 5.

8 billones de dólares en Centroamérica y 2 billones más en el sur de México.

Durante su visita a Veracruz, el canciller explicó que parte de la solución a la migración hacia EU es generar empleos para reducir la pobreza. “Se hizo un plan para Centroamérica con la ONU, el presidente lo presentó en el Palacio Nacional y estamos por iniciar las acciones de ese plan que es un plan inmediato de empleo”.

Agregó que el gobierno

mexicano hizo un compromiso para regular la entrada al país de todos los migrantes

De ese dinero,

2 billones serán destinados al sur de México

Así nos fue….

05 de junio

Adeuda Corredor Felipe Ángeles 30 mdp

El anterior consejo de administración de la empresa Corredor Felipe Ángeles, exoperadora del Tuzobús, dejó una deuda de 30 millones de pesos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), además de diversas deficiencias en las unidades que ofrecían el servicio, dio a conocer uno de los accionistas de la firma.

18 de junio

Cuarta renuncia al gabinete; se fue Israel Félix

Esa noche fue dado a conocer que tras dos años y nueve meses al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, Israel Félix Soto renunció al cargo por motivos personales; con él, sumaron cuatro los integrantes del gabinete que dejaron el cargo.

15 de junio

Hidalgo, libre de plásticos

A partir de ese día, los pequeños comercios, así como mercados y centrales de abasto debieron suspender la entrega de plásticos de un solo uso, como bolsas, popotes y unicel. Lo anterior, de acuerdo con las modificaciones realizadas a la ley de prevención y gestión integral de residuos, aprobada el 19 de marzo por integrantes de la 64 Legislatura del Congreso local.

29 de junio

Inicia despliegue regional de GN

Iniciaron los patrullajes de la Guardia Nacional (GN) en territorio hidalguense. El coronel Martín García se convirtió en el responsable de la coordinación dos, que comprende a las regiones de Pachuca y Actopan.

05 de junio

Detienen a líder de La Luz del Mundo por pederastia

A principio del mes, el fiscal general de California Xavier Becerra anunció el arresto y la presentación de cargos en contra de Naasón Joaquín García (o Joaquín García) y coacusados por el presunto tráfico humano, producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos graves, informó el Departamento de Justicia de California, Estados Unidos.

20 de junio

Van 214 cuentas desbloqueadas

Las líneas bancarias fueron congeladas en abril por segunda ocasión

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Adolfo Pontigo Loyola informó el 20 de junio que 214 cuentas bancarias fueron desbloqueadas, de las 224 congeladas por la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Loyola explicó mediante un comunicado que dentro de las líneas bancarias liberadas 81 corresponden a Conacyt, que permiten recibir y utilizar recursos para proyectos de investigación.

Sin embargo, hizo hincapié en que con esa liberación fue normalizada solo la operación básica de los recursos financieros correspondientes al presupuesto federal y estatal del ejercicio 2019.

Para saber

Liverpool consiguió su sexto título de la UEFA El primer sábado del mes, los Reds vencieron 2-0 al Tottenham en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid, en la final del torneo continental. Los goles fueron de Mohamed Salah y Divock Origi.

Los hombres de Mauricio Pochettino despertaron en el segundo tiempo, pero no les alcanzó para lograr su primer trofeo internacional.

Al minuto dos, Sadio Mané realizó una jugada en el corazón del área y, al momento de sacar la pelota, el esférico pegó entre el pecho y el brazo de Moussa Sissoko, por lo que el árbitro Damir Skomina decretó penal a favor de los de Anfield. El encuentro estaba 1-0.

En el 87, tras una jugada que originó Joel Matip, el camerunés mandó un pase para Divock Origi, quien de pierna izquierda lanzó un tiro cruzado que venció a Hugo Lloris.

