Continúan contagios de Covid-19 entre candidatos

Pachuca.- Felipe Hernández, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la presidencia municipal de San Agustín Tlaxiaca, informó que dio positivo a una prueba de Covid-19; con él, suman cuatro los aspirantes a alcaldes en ser diagnosticados con el virus.

De acuerdo con un vídeo publicado en redes sociales por el aspirante tricolor, tras conocer la noticia será su suplente en la candidatura al cargo, Arturo Hernández, quien se encargará de continuar las labores de campaña. En tanto, él permanecerá en observación médica y cuarentena.

Asimismo, aseguró que hasta el momento ningún integrante más de su campaña dio positivo al virus, por lo que seguirán con las acciones proselitistas; además, continuará el contacto con la ciudadanía a través de redes sociales, para escuchar sus necesidades.

A su vez, llamó a la población a no bajar la guardia y cuidar de su salud, pues nadie está exento de contagiarse. “Por eso te pido que tomes las precauciones necesarias y no arriesgues tu salud, de ser posible quédate en casa y si no, usa cubrebocas”.

Con este caso, suman cuatro los contendientes a alcaldes que participan en el actual proceso electoral quienes han dado positivo al Covid-19; el primero fue Tomás García Cerón, aspirante también por San Agustín Tlaxiaca de Nueva Alianza Hidalgo, quien igualmente decidió continuar en la contienda con el apoyo de su equipo de campaña.

Posteriormente, la abanderada de Movimiento Ciudadano (MC) por Tula, Rocío Tirado Bañuelos informó que había dado positivo al virus; no obstante, en su caso optó por desistir del proceso. Asimismo, a finales de septiembre Gustavo Ríos Rivera, candidato a presidente municipal de Pachuca por el partido local Más por Hidalgo, informó que había adquirido el virus, pero también decidió continuar.

