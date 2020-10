Continúan manifestaciones por elección en Mixquiahuala

BÁRBARA ÁLVAREZ SÁNCHEZ

Ciudadanos liderados por partidos políticos oponentes organizaron ayer una protesta colectiva

Mixquiahuala.- Luego del triunfo de Morena en Mixquiahuala hace una semana, ciudadanos liderados por partidos políticos oponentes organizaron la tarde de ayer una protesta colectiva en el centro de la ciudad.

En la pérgola del jardín municipal se apreciaba una pancarta con la leyenda “¿Si no somos nosotros quién? ¿Si no es ahora cuándo? Ya nos robaron en las urnas, no permitamos que nos roben la dignidad, Mixquiahuala merece paz, unidad y tranquilidad”.

Decenas de personas fueron convocadas ayer para manifestar su inconformidad por el resultado que favoreció al morenista José Ramón Amieva con 5 mil 98 votos por 4 mil 484 de su más cercano perseguidor Mario Cruz Trejo, del Partido Verde Ecologista de México.

A pesar de que ya fue entregada la constancia de mayoría a Amieva Gálvez, las inconformidades por parte de sus rivales políticos continúan.

En un comunicado enviado el viernes, el alcalde electo llamó a sus oponentes a la unidad y a dejar atrás las calumnias en su contra.

“Luego de que el pasado 18 de octubre la mayoría de las y los habitantes del municipio decidieron darme su confianza a través del voto, nuevamente se lanzan calumnias en mi contra señalando un supuesto comportamiento ilegal de mi parte y de mi equipo de campaña, una vez más, sin aportar una sola prueba.”

