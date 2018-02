Contratos fantasma sumaron casi mil mdp

Pachuca .-

Los contratos que realizaron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) entre 2014 y 2015 sumaron un presunto desvío de 955 millones 311 mil 55.95 pesos por trabajos de audio y video, en el que la segunda subcontrató a empresas que no realizaron el trabajo.

Ayer, este diario dio a conocer que tan solo en 2014 la Sedesol y RTH suscribieron convenios para la producción de materiales audiovisuales por 353 millones 652 mil pesos, sin embargo, el régimen de contratación fue presuntamente utilizado como vía para la obtención irregular de recursos a través de 34 proveedores, según la auditoría forense D17012. 2015.-

Sin embargo, de acuerdo con otra auditoria forense, la D17002, el 20 de enero de 2015 las dependencias mencionadas suscribieron convenios por 203 millones 477.4 miles de pesos, además (al día siguiente) de un primer convenio específico por 373 millones 181.4 miles de pesos por programas y estrategias de comunicación para producción audiovisual de temas de la Sedesol y capacitación para áreas marginadas.

Asimismo, el 3 de febrero de 2015 suscribieron un tercer convenio de prestación de servicios por un monto de 25 millones de pesos, para la transmisión de la señal de televisión de 8 mil 607 comerciales con una duración de 30 segundos cada uno.

De acuerdo con la ASF, los convenios de 2015 sumaron el importe de 601 millones 658.8 miles de pesos y se suscribieron al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y cuatro por reglamento, mismos que mediante cuentas por liquidar certificadas, la Sedesol pagó en su totalidad lo estipulado.

Pero al igual que en 2014, tras la revisión se dio identificó que en 2015 de nuevo, los convenios fueron utilizados como vía para la obtención, presuntamente irregular, de recursos públicos, dado que no se sujeta a las reglas de contratación establecidas, donde no puede realizar el contrato si no puede cumplir con lo establecido.

Además, por la falta de capacidad para prestar los servicios por parte de RTH, se subcontrató a 27 proveedores para la ejecución del 100 por ciento de los servicios convenidos con la secretaría, así como 25 personas morales y dos físicas, a los cuales se les pagó un total de 567 millones 556.8 mil pesos, mientras que la diferencia por 34 millones 102 mil pesos se quedaron en las cuentas bancarias de RTH como utilidad.

Por otra parte, de los proveedores, que fueron contratados sin sujetarse a las disposiciones normativas, cinco personas morales y una física, no fueron localizadas en los domicilios proporcionados, tres personas morales, no obstante que recibieron el oficio de solicitud de información y en algunas de ellas solicitaron prórroga, no proporcionaron la información y documentación.

Ocho personas morales y una física no proporcionaron la información relativa a los entregables y el desglose de los costos incurridos para la ejecución de los contratos y nueve empresas, no obstante que cumplieron en su totalidad con la entrega de la información, transfirieron los recursos a otras empresas ajenas a los trabajos.

Además de los recursos que recibieron los proveedores por 567 millones 556.8 mil pesos, se comprobó que, a su vez, transfirieron el importe de 368 millones 783.4 mil pesos a 12 empresas, por lo que se observó una vinculación entre las mismas.

De lo anterior, la ASF presumió en la cuenta 2015 un daño o perjuicio a la Hacienda Pública federal por un monto de 601millones 658 mil 806.54 pesos por la supuesta prestación de los servicios vinculados con los convenios específicos, de los cuales no se tiene evidencia de la realización.

Mismos que sumados a los 353 millones 652 mil 249.41 pesos, presuntamente desviados en 2014, suponen posibles desvíos por 955 millones 311 mil 55.95 pesos.

Presuntos desvíos

2014

353 millones

652 mil 249.41 pesos

2015

601 millones 658 mil 806.54 pesos

Sumatoria

955 millones 311 mil 55.95 pesos

