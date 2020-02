Pachuca.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) convocó a recicladores, ejidatarios de El Huixmí y alcaldía de Pachuca para una reunión en la que presenten los acuerdos para resolver el problema de la basura en las calles y la disposición final de los recursos.

Para resolver a mediano plazo, el ayuntamiento capitalino deberá presentar un proyecto que a seis meses resuelva dónde pondrá toda la basura de la capital.

La Semarnath vigilará la viabilidad de las propuestas para que sea El Huixmí u otro terreno, pero que opere bajo la norma ambiental 083 que dicta que los residuos sean valorizados y que únicamente el 10 por ciento sea enterrado.

Sobre la suspensión de la planta de biogás explicó que no descarta que pueda volver a operar y reiteró que no hay “cacería de brujas” y el tema no debe ser ni político, ni electoral.

