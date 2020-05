ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Pachuca.- Ante la actual contingencia que se vive en todo el mundo por la pandemia del coronavirus (Covid-19), las personas que trabajan dentro del sector salud son los más expuestos al contagio y esa condición afecta drásticamente su ambiente laboral y la convivencia con sus familias.

Para un médico, enfermero, camillero o cualquier otra persona que trabaja en un hospital, lo cotidiano es llegar a su hogar, lavarse las manos y descansar. Pero en tiempos del coronavirus, su realidad cambió drásticamente. Este medio entrevistó a siete enfermeras de distintos hospitales en Hidalgo para conocer sobre su día a día en casa y el trabajo.

Los testimonios de estas profesionales dedicadas a la atención de pacientes en instituciones de salud muestran el cambio radical que han sufrido en lo laboral, en lo personal y hasta en su salud mental. La familia y su salud se ha vuelto la preocupación prioritaria para enfermeras que solo esperan que esta situación acabe pronto.

Limpieza extrema

Una de las medidas que ha adoptado un sector de la población es limpiar constantemente superficies y áreas de trabajo o del hogar. Roselia Ramírez, enfermera en el ISSSTE de Pachuca, comentó “en mi casa mis hábitos han cambiado, ahora a todo lo que uso para limpiar le pongo cloro, mando a mis hijos a que limpien todas las chapas de las puertas con cloro por los menos cada tercer día o si se puede diario”.

En cuanto a su traslado de casa al trabajo y viceversa explicó, “cuando no me puede llevar mi esposo al trabajo, no uso mi uniforme de enfermera, voy vestida de civil; ya en el hospital me pongo el uniforme quirúrgico”.

Añadió “hay que llegar a casa sin tocar a nadie, me meto a bañar nuevamente, me dicen que soy muy exagerada, mis hijos dicen que ya se les resecaron las manos de tanto que los mando a lavárselas”.

Si en el hospital le toca atender pacientes con Covid-19 la jornada es extenuante porque “tengo que ponerme el traje, salimos con la cara marcada, la nariz lesionada, deshidratadas porque no podemos tomar agua ni ir al baño, sudamos mucho y como son 12 horas porque mi turno es nocturno salimos con muchas ganas de ir al baño y con mucha hambre”.

Ingresa a su recámara a través de una escalera

Teresa Díaz Nava, enfermera del hospital general de Pachuca, explicó su ritual laboral, “me llevo mi uniforme para llegar al hospital, ya dentro me pongo otro y cuando salgo me vuelvo a poner el uniforme con el que llegué, me lavo un sinnúmero de veces las manos dentro del hospital, uso cubrebocas toda la noche; cuando superviso pacientes me pongo una careta que me hizo mi hermanita y antes de salir del hospital aplico gel en manos; mis llaves y gafete los desinfecto cuando llego a casa”.

Sobre las medidas que toma al llegar a casa comentó lo siguiente, “Mi negrito (su esposo) me pone una escalera para subir directamente a nuestra recámara, así no paso para nada a la casa; en la puerta de mi recámara que da al patio me quito los zapatos y los dos uniformes los dejo afuera, tendidos al sol; no dejo que mis hijas se me acerquen hasta después de bañarme y ponerme ropa limpia, de verdad estoy extremando precauciones”.

Días extraños y difíciles

Mientras la contingencia transcurre, en varios lugares del mundo la población reconoce a médicos y enfermeras por su labor, pero en México se han registrado, hasta el 8 de mayo, 47 agresiones en 22 estados.

Viridiana Lira labora como enfermera en el hospital de Tulancingo, “tuve que encargar a mis bebés la semana que entré al área de Covid-19; cuando sales de trabajar, lo primero que haces es ir por tus hijos al lugar donde los encargaste; pero en esa ocasión, la señora que los cuidaba no me los entregó y se me hizo raro, pasaron varios días y no me los entregaba, hasta que me comentó su miedo a que contagiara a mis hijos”.

Alma Eunice Aguirre también trabaja en el hospital general de Tulancingo y añadió, “yo fui de las primeras en dejar de portar el uniforme clínico porque no me levantaban las colectivas, me negaron la entrada a negocios e incluso me quitaron productos que ya había comprado, yo dije: mejor dejo de usar el uniforme antes de que me chinguen”.

El estrés que significan las situaciones antes narradas, producen estragos emocionales. Rocío Robles, enfermera de hospital general de Tulancingo, dijo “a veces estoy triste por el aumento tan drástico que presentan las estadísticas y ver cómo mucha gente es incrédula y no respeta las medidas de protección; por el momento estoy practicando ejercicios de respiración para estar lista cuando llegue la etapa de ver morir pacientes sin poder hacer nada”.

El personal de salud enfrenta esta contingencia con mayores retos que el resto de la población, no solo por las condiciones de extremo cuidado que deben tomar en sus áreas de trabajo, sino porque también son madres, hijas y esposas y su mayor preocupación es contagiar a sus familias.

