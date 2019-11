El presidente estuvo acompañado de integrantes del gabinete de Seguridad, con el fin de dar información de la acción en Sinaloa

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró ayer que el coronel Verde Montes no estuvo en Culiacán el 17 de octubre, sino que es el coordinador militar de inteligencia contra el narcotrafico, con base en la Ciudad de México.

Sin embargo, hizo la mención de que el coronel tiene como superior jerárquico al secretario de la Defensa y al presidente de la República.

Aunque en la conferencia de prensa matutina se preguntó entonces quién es actualmente investigado por el operativo fallido del jueves 17 de octubre en el que se detuvo solo por unas horas a Ovidio Guzmán, hasta las 8:30 horas no se había aclarado el punto.

El tema surgió ayer a la pregunta sobre las críticas de algunos legisladores, en el sentido de que la indicación para que se diera el nombre del coronel pone al militar en riesgo,

el mandatario reiteró que no se reveló la identidad de quien estuvo al mando en terreno, aunque expresó, que todos los servidores públicos corren riesgos.

“Quienes recomiendan que se proteja (al coronel), quienes apostaron a la guerra, y si se opta por eso, entonces no hay tranquilidad, pero no es ser temerario, es el que nada debe nada teme; quien lucha por la justicia no tiene nada que temer”, aseguró.

Si hace falta, añadió, se le protege como a todos pero no está solo (…) “Somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad, respetando los procedimientos del ejército y lo que ellos valoren se va a proceder”, dijo.

Por tercer día consecutivo, el presidente estuvo acompañado en la conferencia, en Palacio Nacional, de integrantes del gabinete de Seguridad, con el fin de dar información del operativo en Culiacán donde se detuvo por unas horas a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.

El general secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval subrayó también que el coronel en mención despacha en la Ciudad de Mexico y coordina los esfuerzos, pero “no participó en el operativo Culiacán”.

Puntualizó que en la conferencia de prensa de ayer “se citó a quien coordina los esfuerzos de ese grupo. Él está en la Ciudad de Mexico y coordina esfuerzos”, precisó.

