Corresponde a INE decidir elecciones en Hidalgo y Coahuila: AMLO

Reitera que no habrá intervención de Gobernación

Pachuca.- Tras la controversia que existe por las elecciones en Hidalgo y Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que es el Instituto Nacional Electoral (INE) el organismo encargado de resolverla, y decidir la fecha de los comicios.

Durante la conferencia matutina desde Sinaloa, el presidente de México fue cuestionado sobre las próximas elecciones en ambas entidades y si intervendría para resolver la situación, “tiene que resolverlo el INE, ellos tienen que decir no el gobierno federal, no el Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación, es el INE el que tiene que decir”, señaló.

Recordó que ya no son los tiempos de antes, donde todo el proceso electoral se manejaba desde la Secretaría de Gobernación, “ahora no, queremos que de verdad haya autonomía en este instituto encargado de organizar las elecciones en el INE, que sean independientes, autónomos.

No queremos lo que sucedía anteriormente que les daban órdenes a los consejeros de instituto para avalar irregularidades”.

Mencionó que con base en los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud, es el INE el que decidirá si se celebran o no las elecciones, cuándo se celebran y cumplir las medidas sanitarias.

