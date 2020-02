• El presidente de Coparmex se reunirá con Rafael Garnica a fin de conocer los avances en el tema

Pachuca.- La Coparmex Hidalgo continúa a la espera de noticias sobre la creación y puesta en marcha de una bolsa de 100 millones de pesos en créditos para emprendedores, iniciativa presentada ante el Congreso local por el legislador Rafael Garnica Alonso, en respuesta a una propuesta del organismo empresarial.

En entrevista, Ricardo Rivera Barquín, presidente del organismo empresarial, apuntó que ya sostuvo acercamiento con el legislador morenista a fin de que le proporcione detalles sobre el avance de ese proyecto y en su caso, cuando podrían aplicarse los recursos, tan necesarios para el sector.

“Tuve acercamiento con Garnica, quedamos de vernos para que me dé avances y ojalá que me esté diciendo en concreto cuando podemos empezar a usar ese recurso porque la verdad el sector empresarial lo requiere, lo necesitamos para creer, tener desarrollo y no hay otra manera de seguir generando empleos, si no es con acceso acredito blando y condiciones sencillas”, recalcó.

Añadió que falta trabajar en las reglas de operación que darían acceso a los apoyos, “aunque ya tenemos una parte”.

Coparmex, aseguró, se mantendrá firme con su petición hasta que se concrete, “no vamos a dejar que se pierda, estaremos buscando ese recurso porque si lo hay y si se necesita”.

En agosto del año pasado, el legislador Rafael Garnica Alonso presentó ante el pleno del Congreso local de una propuesta que permitiría la creación de una bolsa de 100 millones de pesos en créditos para emprendedores y mujeres empresarias.

Uno de los objetivos de la propuesta, surgida en el seno de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) era contar con alternativa que permitiera a las empresas locales, hacer frente a las complicaciones generadas debido a la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), organismo que otorgaba financiamiento a proyectos productivos.

