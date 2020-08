Creación de un índice de agencia para jóvenes indígenas

¿Qué condiciones pueden prevenir más un embarazo entre adolescentes y jóvenes indígenas? Ese fue el objetivo para mi proyecto de investigación durante el doctorado

ALICIA ELENA RODRÍGUEZ BLANCO

Qué condiciones pueden prevenir más un embarazo entre adolescentes y jóvenes indígenas? Ese fue el objetivo para mi proyecto de investigación durante el doctorado en ciencias sociales que realizo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Existen muchos estudios alrededor de ese fenómeno por los problemas que generan como la pobreza, marginación, entre otros. Sin embargo, mi intención era acercarme más a conocerlo desde dos perspectivas distintas.

La primera, desarmar el preconcepto del embarazo adolescente como un problema en sí mismo, como un estigma, como algo que hay que erradicar y prevenir a toda costa. La segunda era justamente generar una nueva mirada, ver el fenómeno que lo antecede y su contexto.

Para lograr esa nueva perspectiva fueron necesarias muchas horas de ejercicio reflexivo con Germán Vázquez Sandrín, doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas con especialidad en demografía por la Universidad de la Sorbona, en Francia, quien es mi director de tesis y experto en el tema de fecundidad indígena.

En principio, observé que hablar de fecundidad, entendida como el nacimiento del primer hijo vivo, podría apoyarme más que hablar del embarazo adolescente. Las preguntas de partida fueron: “¿Todas las mujeres indígenas se embarazan en la adolescencia?” “¿De qué factores depende que no se embaracen en esa etapa?” “¿Qué periodo de vida consideraremos como adolescencia?”. Determinamos que abordaría la no fecundidad adolescente indígena durante el periodo de los 15 a los 19 años de edad.

Seguía buscar una explicación y para ello describir con un adjetivo la capacidad de elección. Optamos por “agencia”, una categoría en la sociología y concretamente la usada por Amartya Sen, filósofo y economista bengalí, ganador del Premio Nobel de Economía de 1998, quien describe el contraste entre el paciente que espera a que las cosas sucedan y el agente que es promotor activo de que las cosas sucedan. Además del concepto “libertad de agencia” en el que describe al agente eligiendo acciones que lo lleven a un mayor bienestar.

Entonces, el objetivo definido fue encontrar la relación que existe, si acaso la hay, entre la libertad de agencia y la no fecundidad en mujeres indígenas entre los 15 y 19 años.

Lo complejo fue entonces medir esa relación, ¿cómo puede una estar segura de que un grupo de mujeres han elegido no tener hijos en ese periodo de su vida? Por ello, con la ayuda de Germán Vázquez me embarqué en la tarea de generar un instrumento para identificar si la agencia estaba o no presente en las mujeres de la muestra. Así surgió la creación del Índice de Agencia para Jóvenes Indígenas, denominado Iaji.

Su construcción

Para su construcción, primero debía identificar cuáles serían hábitos tradicionales en la vida de las mujeres en comunidades indígenas; mi mirada hacia ellas sería de disruptoras, porque fueron en contra de lo que la mayoría espera en esa etapa de su vida.

Así logramos la tabla de determinantes de agencia, la cual puede consultarse en esta publicación. Contrastamos las variables próximas de la fecundidad que plantea John Bongaarts, demógrafo holandés-estadunidense y actual vicepresidente y académico distinguido en el Population Council, que son aborto, planificación familiar, lactancia y unión, con las variables explicativas de la agencia en mujeres que había observado Sen: escolaridad y empleo. De aquí surgieron las variables para el índice de agencia Iaji.

Con esa herramienta metodológica logramos describir acciones concretas y medibles en una muestra de mujeres indígenas que en el periodo de su vida, entre los 15 y 19 años, no habían tenido a su primer hijo.

Las variables elegidas fueron: ser sostén familiar, salir de la casa familiar como un primer aspecto de la emancipación sin que la causa fuera la unión, iniciar su vida sexual sin estar unida a su pareja y elegir el uso de algún método anticonceptivo; todo eso durante el periodo de su vida especificado anteriormente.

Asignamos un nombre a cada variable y otorgamos un valor arbitrario (uno si estaba presente y cero si estaba ausente) a cada una para identificar si la agencia estaba o no presente.

Un ejemplo para una mejor comprensión es: si Iaji es igual a tres o más, la libertad de agencia está presente en la mujer indígena.

Para la muestra tomé los resultados de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 2017, que me permitió acceder a datos de 2 mil 151 mujeres indígenas a nivel nacional. Al ser una encuesta retrospectiva, pude observar si habían o no tenido hijos en el periodo entre los 15 y 19 años, sus antecedentes y diferentes aspectos de su vida posterior a los 19 años.

La variable con mayor porcentaje, 22.4%, fue la de mujeres que iniciaban su vida sexual sin estar unidas en el periodo de su vida de los 15 a 19 años

Maestra Alicia Elena Rodríguez Blanco

Estudié educación en la Universidad Pedagógica Nacional, la especialidad en análisis existencial y logoterapia en la Sociedad Mexicana de Análisis Transaccional y Logoterapia, la maestría en ciencias sociales con perspectiva en estudios de género en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde actualmente cursó el doctorado en ciencias sociales.

He cursado diplomados en análisis transaccional y en estudio y proceso en Core Energética y he formado parte del curso de verano debates contemporáneos en estudios de género del Colegio de México.

Desde hace más de 26 años me desenvuelvo como docente. Mi interés principal es contribuir al desarrollo de una consciencia de equidad, por lo cual, las investigaciones que realizo están relacionadas con el desarrollo de resiliencia en mujeres violentadas y la libertad de agencia, así como el desarrollo del pensamiento crítico en la infancia.

Soy originaria de la Ciudad de México, budista y madre de familia.

Resultados

De los resultados obtenidos, destacó que la variable con mayor porcentaje, 22.

4 puntos porcentuales, fue la de mujeres que iniciaban su vida sexual sin estar unidas en este periodo de su vida. La unión hace referencia a correscidir o cohabitar con una pareja.

La segunda variable con un porcentaje más elevado fue la emancipación familiar sin unión, 12 por ciento de mujeres salieron de la casa de su familia.

Las variables con menor porcentaje fueron las de sostén familiar, con 7.3, y la de uso de métodos anticonceptivos con un 2.7 por ciento.

Esos resultados indican que la agencia se manifiesta en la elección sobre el cuerpo y sobre su estatus en relación con una pareja. Resulta interesante observar el porcentaje (7.

3 puntos porcentuales) que no usó métodos anticonceptivos, lo cual implicaría que la prevención de la fecundidad obedece a causas distintas.

Los hallazgos los contrasté aplicando el Iaji con mujeres no indígenas. Lo más destacado es que los resultados fueron proporcionalmente similares entre mujeres indígenas y no indígenas que, por cierto, no fue la etnicidad.

Los resultados permiten desenraizar la preconcepción de que hay mayor incidencia de embarazos adolescentes indígenas que en no indígenas.

Los factores coincidentes que previenen la fecundidad presentes en ambos grupos son, por un lado, la edad mediana del inicio de la vida sexual en relación con la emancipación; además, mientras más años de corresidencia, mayor la edad de inicio de la vida sexual. Por lo tanto, un elemento que previene la fecundidad en los grupos observados es que vivan más años con la familia.

En conclusión, a partir del desarrollo y aplicación del índice de agencia para jóvenes indígenas se observaron tres elementos: la educación se relaciona de forma directa con la prevención de la fecundidad entre los 15 y los 19 años; el índice con menor proporción fue el uso de métodos anticonceptivos y el factor étnico no fue determinante para la prevención de la fecundidad.

Comentarios