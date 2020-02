• El presidente del organismo calificó como “grave” la situación

Pachuca.- Como una situación grave, calificó el presidente de Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín la crisis de basura que vive la capital del estado; quien además, consideró “un descuido grave de la alcaldía” no tener garantizado un contrato con el sitio de disposición final de los desechos.

Esto luego de que el pasado, cerca de 20 ejidatarios del relleno sanitario del Huixmi, ubicado en Pachuca, cerraron el pasado 10 de febrero ese espacio con el argumento de que el municipio les adeuda un pago por el uso del tiradero desde agosto de 2017.

De esta forma, impidieron la entrada a camiones recolectores de la empresa Tecmed, concesionaria del servicio de basura en la capital, por lo que, hasta hoy, suman cuatro días sin que haya donde depositar los derechos que generan los pachuqueños.

Aunque la presidenta municipal, Yolanda Tellería llamó a la población a no sacar la basura a las calles en tanto logra un acuerdo que resuelva el conflicto, muchos ignoraron el llamado y varias fueron las calles de la ciudad que lucieron enormes montañas de basura en las esquinas.

“Sin duda es una situación grave para nuestra ciudad, si bien la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para que no dejen la basura en la calle con el fin de que no se generen focos de infección, pero también es un descuido por parte del municipio no tener garantizado un contrato con el lugar en donde con normalidad llevan la basura”, expuso.

En presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a la ciudadanía a responder al llamado que hizo la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán de no sacar la basura a las calles.

No obstante, hizo hincapié en la necesidad de que logre una rápida negociación, “pues aún y cuando la gente se sume a su petición, llega un momento en donde la gente tampoco tiene espacio para dejar su basura por días”.

El organismo empresarial también planteó que en caso de que no exista un acuerdo pronto, una alternativa viable es que el secretario del medio ambiente estatal, busque una alternativa provisional para atender el tema.



