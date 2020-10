Critica Obrador a gobierno de Corral de oportunista

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral por volverse nacionalista y actuar de manera “muy oportunista”, ya que aseguró se ha negado a aportar al Tratado de Aguas firmado entre México y Estados Unidos desde 1944.

“Solo tenemos el faltante de la aportación de Chihuahua porque de manera muy oportunista, muy irresponsable, ahora se volvieron nacionalistas y quieren que no se entregue el agua, poniendo al país en una situación difícil”, dijo durante su gira en Ciudad Juárez a donde acudió para informar los avances del programa de mejoramiento urbano.

“Independientemente de las diferencias que tenemos, que no se pueden ocultar, porque ya basta de hipocresía, hay que llamar a las cosas por su nombre, independientemente de las diferencias que tenemos con las autoridades de Chihuahua nosotros vamos siempre a seguir apoyando al pueblo de Chihuahua, que no se malinterprete, no vamos a abandonar al pueblo, vamos a seguir apoyando”, agregó.

El jefe del Ejecutivo reconoció las diferencias con el proceder de autoridades porque, dijo, están poniendo por delante el interés partidista.

“Se olvidan que por encima de los intereses personales, de grupos, de partidos, por legítimos que sean, está el interés general, el interés de la nación”, mencionó.

López Obrador atribuyó las diferencias con el gobierno de Javier Corral a la negativa de cumplir con el tratado firmado con EU.

“De los estados del norte ya todos contribuyeron con el volumen de agua que tienen que entregar a EU, solo tenemos el faltante de la aportación de Chihuahua”, criticó.

El presidente reconoció sus diferencias con el panista Javier Corral. “No es buena la relación, no tiene ahora caso que se de esta reunión porque nos han ofendido y lo que considero más delicado, se está poniendo en riesgo al buena relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y no queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio”, expuso en su conferencia desde Palacio Nacional.

El Tratado de Aguas en cuestión fue firmado en 1944 y, en realidad, es favorable para el país latinoamericano al distribuir el agua de los ríos compartidos en la frontera.

El acuerdo establece que México debe entregar cada quinquenio cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, mientras los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9 mil 250 millones de metros cúbicos.

A solo un mes de acabar el plazo, que vence el 24 de octubre, México debe todavía 366 millones de metros cúbicos, una cantidad que debería corresponder a la cuota de unos 10 meses.

