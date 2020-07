Londres.- Pep Guardiola expresó que está “increíblemente contento” después que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidiera levantar la suspensión de jugar dos años en Europa al Manchester City, una decisión criticada por dos técnicos rivales, Jose Mourinho del Tottenham y Jürgen Klopp del Liverpool.

El City, suspendido dos años por la UEFA por no respetar las reglas del Fair-Play Financiero (FPF), fue autorizado el lunes por el TAS, la más alta jurisdicción deportiva, a jugar competiciones continentales.

“Estoy increíblemente contento de esta decisión. Esto muestra que lo que la gente dice del club no es verdad”, indicó Guardiola ayer en rueda de prensa.

“Nadie puede imaginar hasta qué punto era difícil para el club ser sospechoso. Ahora lo hemos probado en un tribunal, regresamos al campo”, añadió el preparador español.

Califica la disposición de vergonzosa

Mourinho, eterno rival de Guardiola, aseguró que la decisión del TAS fue “un desastre” y que suponía el final del Fair-Play Financiero.

“Es una decisión vergonzosa, si el Manchester City no es culpable, ser multado con algunos millones es una vergüenza. Si usted no es culpable, no debe ser castigado. Por el contrario, si es culpable, debe ser castigado, por lo que es una decisión vergonzosa. En todo caso, la decisión es un desastre”, señaló el portugués.

“Creo de verdad que el Fair-Play Financiero está muerto”, añadió, estimando que “los nuevos propietarios de los clubes tendrán la sensación de que el circo tiene la puerta abierta, por lo que lo aprovecharán”.

Jürgen asegura que no fue un buen día para el futbol

El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, también mostró sus dudas sobre la decisión del TAS.

“No le deseo el mal a nadie, pero no creo que sea un buen día para el futbol. El Fair-Play Financiero es una buena idea y estaba hecho para proteger a los equipos y a la competición”, señaló el técnico del nuevo campeón inglés.

“Personalmente, estoy contento de que el Mancheser City pueda participar en la próxima Liga de Campeones, porque si tienen 12 partidos menos (los que incluye la Champions) no veo ninguna posibilidad para los otros equipos de ganar la Premier League”, añadió el alemán.

