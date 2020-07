Floralia Estrada continúa su preparación en su natal Puerto Vallarta rumbo a los Paralímpicos de Tokio 2021

Ciudad de México.- La medallista de oro en el lanzamiento de disco F57/56 y recordista de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 Floralia Estrada Bernal continúa con su preparación en su natal Puerto Vallarta, Jalisco, rumbo a Tokio 2021, certamen que será realizado del 24 de agosto al 5 de septiembre.

“La cuarentena no nos ha detenido, estamos entrenando en el parque El Cora; conseguí un permiso especial y tuvimos que ingeniárnosla para ejercitarnos adecuadamente, compramos material deportivo, utilizamos lo que teníamos a la mano y también material que nos prestaron del paralímpico (Centro Paralímpico Mexicano Cepamex)”, detalló la medallista del Campeonato Mundial Londres 2017, quien comparte ensayos con las también lanzadoras Rosa María Cázares y Belem Sánchez.

La atleta, quien perteneció a la selección nacional de basquetbol de silla de ruedas, inició sus ejercicios de lanzamiento en el Cepamex de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), unos meses antes de Río 2016, donde consiguió el quinto lugar en su especialidad, el disco.

Actualmente, y debido a la cuarentena impuesta por el coronavirus (Covid-19), la lanzadora realiza su preparación rumbo a la que sería su segunda cita en Jugos Paralímpicos en la disciplina de paraatletismo, con la supervisión del equipo multidisciplinario de la Conade.

“Llevamos el entrenamiento con Iván Rodríguez Luna, nuestro entrenador, llevamos también nutrición, tuvimos que contratar a alguien para que nos llevara la dieta que nos mandó la nutrióloga Dinora, también tenemos pláticas con el médico De Garay por cualquier lesión y con la terapista Marcela hemos tenido charlas vía Zoom, por llamada o mensaje”, explicó la monarca parapanamericana.

Después de Lima 2019, Floralia logró el cuarto lugar y plaza para México en el Campeonato Mundial de Paraatletismo, que fue realizado en noviembre en Dubái.

“Me siento muy motivada, me recuperé de una operación y llevo los entrenamientos intensamente, además de que saber ya la fecha para Tokio es una motivación muy grande, ya que viene mi revancha; si Dios quiere, la idea es no dejar de prepararme, pero siguiendo las medidas necesarias para no perder todo lo ganado, quiero marcar mi historia y quiero hacer algo grande y para eso estoy trabajando”, destacó la atleta, quien en Lima 2019 impuso récord con una marca de 29.91 metros.

La jalisciense recomendó seguir las medidas de seguridad para evitar contagios de la enfermedad.

