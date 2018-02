Producto de la última reforma electoral, en esta próxima elección al menos cuatro legisladores locales buscarán reelegirse en el cargo. Se trata de tres panistas y una priista quienes están en vías de convertirse en los primeros legisladores locales en repetir en el cargo de manera consecutiva. Recordemos que cuando se discutió la reelección había resistencia entre algunos sectores conservadores que veían como una traición al principio de no reelección, consagrado en la Constitución de 1917. No obstante, la puerta se abrió con la reforma federal de 2014, cuando se hicieron modificaciones a los artículos 59 y 115 constitucionales para permitir la reelección consecutiva, en primer lugar, para legisladores federales; después vinieron los cambios que abrieron esa misma posibilidad para los diputados locales. En Hidalgo los actuales legisladores locales tienen esa oportunidad y al menos cuatro ya levantaron la mano para esta elección. El principal argumento que sostiene la reelección, al menos en el Poder Legislativo, es que con ella se abre la puerta a la profesionalización y se permite hacer carrera. En teoría los beneficiados seremos los ciudadanos pues contaremos con representantes populares experimentados que además estarán sujetos a ser calificados en función de su trabajo. Ya veremos, en breve, si funciona o no la reelección y además qué tanta memoria histórica tenemos los ciudadanos. De filón. Desgraciadamente falleció la niña de 10 años que enfrentó una reacción negativa tras recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Aunque las autoridades de salud aseguraron que la aplicación de la vacuna no tuvo que ver con la crisis que sufrió la menor, sin duda será un caso que deberá ser exhaustivamente investigado y aclarado.

