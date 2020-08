Cuautepec desaparece Capassmn por peculado

Cuautepec.- El jueves entró en vigor el decreto de extinción de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas (Capassmn), aunque el acto no suspendió el procedimiento legal por delito de peculado iniciado contra el exdirector, Aarón Villar.

El 6 de marzo, la asamblea municipal de Cuautepec aprobó por unanimidad la desaparición del organismo, al señalar que esta no tenía la concesión para realizar el surtido del vital líquido, así como por no disponer de bienes muebles y que no contaba con ingresos económicos para solventar los servicios hidráulicos hacia los habitantes de la localidad.

Por el contario, esos pagos y gastos eran solventados totalmente por la alcaldía, pese a que era cobrado el servicio a los usuarios.

Actualmente, la repartición de agua es efectuada mediante pipas a través del gobierno local, luego que en noviembre de 2018 fuera confirmada la contaminación con hidrocarburo y coliformes del manantial Condesa, del que era realizado el abasto para Santa María Nativitas.

Con la extinción de la Capassmn, Cuautepec asumirá completamente el control administrativo, financiero y operativo del servicio.

Sin embargo, esa situación no cancela el procedimiento legal interpuesto hacia quien fuera su director, Aarón Villar, por un presunto desfalco superior a los 600 mil pesos.

Fuentes municipales externaron que dicho proceso es seguido de tal manera que sean imputadas las responsabilidades a quien las tenga, por lo que se estará atento a lo que fijen las autoridades.

