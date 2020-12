Cuestiona madre de víctima poliza de seguro de Maleck

Solicitó a la aseguradora confirmar si procede o no el pago de los daños, ya que indicó, hay dos cláusulas que lo excluyen de la cobertura

Ciudad de México.- Martha Álvarez Ugena, madre de María Fernanda Peña, víctima del futbolista Joao Maleck, cuestionó ayer la póliza del seguro del auto con el que el futbolista causó el accidente.

Mediante una carta, Álvarez solicitó a la aseguradora confirmar si procede o no el pago de los daños, ya que aseguró, hay dos cláusulas que lo excluyen de la cobertura: la ausencia de la licencia de conducir y manejar en estado de ebriedad.

“El señor Joao Maleck no contaba el día del siniestro ni cuenta con una licencia de manejo a la fecha, ni tampoco cuenta con ningún documento oficial que le acredite un domicilio. Además de ir en estado de ebriedad”, aseguró en la carta.

“Pido de manera respetuosa a la compañía Zurich tome ‘especial’ cuidado en la investigación y la decisión a tomar si es o no procedente el pago de este seguro.”

Maleck protagonizó el accidente del 23 de junio de 2019 donde falleció María Fernanda y su esposo, Alejandro Castro, delito del que ya fue juzgado y recibió una condena de tres años, ocho meses y 15 días.

Al ser menos de cuatro años, podrá pagar fuera de prisión y pagando los daños a las víctimas, mismo que hará su seguro al tener una póliza de 3 millones de pesos.

“La vida de mi hija no tiene precio, nunca me he vendido, no me venderé jamás”, mencionó la madre de María Fernanda.

Maleck estaría a días de salir de prisión en caso de cubrir el pago de los daños.

