Cuidado con Caraglio, advierte Barreiro

El central del Pachuca destacó las cualidades del delantero celeste

Pachuca.- El defensa tuzo Steven Barreiro advirtió que deberán tener especial atención con el delantero cementero Milton Caraglio en el duelo de mañana ante Cruz Azul, pues es un jugador con olfato de gol.

“Cruz Azul tiene un gran delantero como (Milton) Caraglio, que no hay que darle ningún centímetro porque es un hombre de bastante gol, ya lo tuve de compañero, lo conozco muy bien y sabe manejar la pelota.

“Es un tipo bastante fuerte que le gusta tener el esférico, también hay que tener atención con los jugadores de afuera, con Orbelín (Pineda), aunque lo importante es lo que vayamos a hacer nosotros”, comentó.

El defensa, quien coincidió con el ariete argentino en el Atlas, agregó que Caraglio es un jugador que se toma las cosas con seriedad y entrena bien, “es muy fuerte tanto por arriba como por abajo, sí me tocó tener algunos enfrentamientos con él en la parte deportiva, es un hombre bastante difícil para marcar”.

Advirtió que lo más destacado del delantero es “su movilidad e inteligencia para buscar el gol, tiene mucho olfato de gol, se mueve muy bien, sabe en qué momento atacar la espalda del central, lo más fuerte de él es la parte de arriba y en eso hay que tener cuidado”.

Por otra parte, Barreiro explicó que ya dejó atrás el desempeño que tuvo ante Tigres, donde marcó autogoles y recuperó confianza con la anotación que le hizo a Xolos, por lo que consideró que vive un buen momento en su carrera.

“En este momento me siento muy bien, más porque tengo continuidad en los partidos, pero siempre trato de dar el 100. Ahora con la confianza que me dan los profes, las cosas han mejorado y he retomado mi nivel. Me siento bien, confiado en mis capacidades y en lo buen jugador que soy, esperemos que siga así.

